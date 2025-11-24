ซัมซุงประกันชีวิต เปิดกลยุทธ์ 4P+2C ตั้งเป้าดันยอดขายปี 2568 แตะ 2,520 ล้านบาท ปูพื้นการเติบโต 150% ในปี 2569

บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการประกันชีวิตและการเงิน ที่มุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดเป็นเวลากว่า 28 ปีปัจจุบันบริษัทฯ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 29 ภายใต้แนวคิด A New Beginning, Greater Future. พร้อมเปิดกลยุทธ์ 4P+2C ขับเคลื่อนธุรกิจ มุ่งยกระดับบริการและการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน วางเป้าหมายปี 2569 ยอดขายเพิ่มขึ้น 3,779 ล้านบาทเติบโตมากกว่า 150%
คุณศิริพร ศิริวัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานกลยุทธ์การตลาด บริษัท ซัมซุงประกันชีวิต(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ปัจจุบันมียอดขายใหม่อยู่ที่ 186.18 ล้านบาท และกำไรก่อนหักภาษีมากกว่า 58.54 ล้านบาท (ตัวเลข ณ สิ้นเดือนตุลาคม) คาดการณ์ว่าไตรมาสสุดท้ายในปีนี้ จะมีเบี้ยประกันภัยรับรวมประมาณ 820 ล้านบาท น่าจะส่งผลให้ในปี 2568 ทำได้ 2,520 ล้านบาท และคาดว่าจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น 14% จากปี 2567 ทั้งจากช่องทางตัวแทนและ Bancassurance สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านยอดขายและกำไร ทั้งนี้บริษัทฯ ตั้งเป้าเพิ่มขึ้นเป็น 3,779 ล้านบาท เติบโตมากกว่า 150% จากปี 2568 ความสำเร็จทั้งหมดจะมาจากแผนกลยุทธ์ 4P+2C ที่จะขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อพาซัมซุงประกันชีวิตไปสู่การเป็น Top 5 ของตลาดประกันชีวิตและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อันประกอบไปด้วย
P Product: พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้วยการนำ Customer Data Driven มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Insights) เกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือแก้ปัญหาของลูกค้าได้อย่างตรงจุด ที่สำคัญรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการต้องมีความชัดเจน เข้าใจง่าย และไม่ซับซ้อน
P Price: เพื่อส่งมอบคุณค่าสูงสุดให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ มีการคำนวนค่าเบี้ยประกันที่มีความเหมาะสมกับผลตอบแทน ที่ได้รับ และเงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
P Partner: เดินหน้าขยายฐานตัวแทน ภายใต้แนวคิด “ขยายทางเข้า เขย่าทางออก”
- ขยายทางเข้า เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปจากหลายภูมิภาคได้รู้จักซัมซุงประกันชีวิต อีกทั้งได้มองเห็นโอกาสที่จะสร้างความมั่นคงและอิสระในการทำงานผ่านงาน Business Partner ที่จัดต่อเนื่องทุกเดือนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมถึงแคมเปญโฆษณาถ่ายทอดเรื่องราวอาชีพตัวแทนประกันผ่าน Shot VDO Clip บนแพลตฟอร์มออนไลน์ นอกจากนี้ยังร่วมมือกับพันธมิตรที่หลากหลาย เช่น การขายผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance) และ โบรคเกอร์ ซึ่งจะสร้างโอกาสให้บริษัทฯ สามารถขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ได้มากยิ่งขึ้น
เขย่าทางออก สนับสนุนความก้าวหน้าของตัวแทนประกันชีวิต โดยจัดให้มีการอบรม พัฒนาศักยภาพและหลักสูตรเสริมทักษะต่างๆ เพื่อนำตัวแทนสู่ความเป็นมืออาชีพ รวมถึงสร้างแรงกระตุ้นจูงใจเพื่อลดโอกาสการออกจากอาชีพตัวแทนประกัน อาทิ จัดให้มีการอบรมผ่าน Samsung Academy รวมทั้งเปิดโอกาสให้ตัวแทนเดินทางไปศึกษาความรู้ในหลักสูตร Signature Program จาก Samsung Leadership Academy ณ ประเทศเกาหลี
P Presenter: ในปีที่ผ่านมาได้เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ “แฮลี ดัลลี และเพียวลี” มาสคอตที่จะมามอบความสุข ความรัก และความห่วงใยให้กับทุกคนในฐานะพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ (Mascot Marketing) ซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นจำนวนมาก เพื่อต่อยอดการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จึงเดินหน้าเปิดตัวแคมเปญโฆษณา “มั่นคง ดูแลคุณไม่เปลี่ยนแปลง” พร้อมพรีเซ็นเตอร์ คือ คุณเกรท วรินทร นักแสดงชื่อดัง ที่สะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ มั่นคง อบอุ่น อ่อนโยน และน่าเชื่อถือ โดยบูรณาการผ่านทุกช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งสื่อ Out of Home, KOL และตัวแทนทั่วประเทศ เพื่อสร้าง Brand Awareness ได้อย่างลึกซึ้ง ทำให้ผู้คนรู้จักแบรนด์ในฐานะบริษัทประกันอันดับ 1 ของเกาหลี ที่มั่นคง ดูแลคุณไม่เปลี่ยนแปลง
C Customer Centric: ให้ความสำคัญกับความต้องการประสบการณ์ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการบริการหลังการขาย มุ่งมั่นสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าตลอด Customer Journey โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายขีดจำกัดในการดำเนินงานให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น อาทิ การนำ Application Samsung Life Connect มาอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า นอกจากนี้ ยังนำเทคโนโลยี AI มาเป็นเครื่องมือช่วยในเรื่องการขายและปรับปรุงการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ ความภักดี และผลักดันให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว
C Customer Lifetime Value: สร้างประสบการณ์ที่รู้ใจเพื่อเพิ่ม Customer Lifetime Value โดยการPersonalized ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงใจ ตอบโจทย์ลูกค้า นอกจากนี้ได้จัดทำ Seamless Omni Channel Experience โดยผนึกทุกช่องทางการสื่อสารรวมไปถึงช่องทางการขาย ทั้งออนไลน์ (เว็บไซต์, แอปพลิเคชัน, โซเชียลมีเดีย) และออฟไลน์ (ตัวแทน, Call Center) ให้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราตั้งใจสรรสร้างเพื่อมอบประสบการณ์ที่สะดวกสบายแก่ลูกค้าในทุกจุดสัมผัส (Touchpoint) ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับ ก่อให้เกิด Brand Royalty และ Brand Love ต่อไปในอนาคต”
การมีผลิตภัณฑ์และการบริการที่ชัดเจน เข้าใจง่ายตอบโจทย์ทุกความต้องการและทุกกลุ่มลูกค้า เป็นหนึ่งในปัจจัยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของกลยุทธ์ ซึ่งเป็นจุดเด่นของซัมซุงประกันชีวิต โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทประกันสะสมทรัพย์ระยะสั้น ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะมีผลตอบแทนสูง สามารถสร้างยอดขายได้ตลอดทั้งปี ปัจจุบันมีแผนจัดโปรโมชันเพื่อเพิ่มจำนวนยอดขายในช่วงไตรสมาสสุดท้ายตอบรับช่วงเทศกาลลดหย่อนภาษี ซึ่งบริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ในกลุ่มตลอดชีพที่มีความพิเศษกว่าเดิมก็คือมีการจัดโปรโมชัน “ยกเว้นเบี้ยประกันภัยสัญญาหลักปีสุดท้าย”โดยผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโปรโมชันนี้ได้แก่ แบบประกันตลอดชีพ 90/15, ตลอดชีพ 90/20, แบบประกันสำเร็จรูปตลอดชีพ 90/15 | 90/20 (สมาร์ท ซีไอ), ตลอดชีพ 99/20H&S พลัส, ตลอดชีพ 99/20 H&S ไพรม์ และแบบประกันซัมซุงคุ้มครองโรคร้าย A80/20 นอกจากนี้ยังมีโปรโมชัน ผ่อนเบี้ยฯ ปีแรก 0% 10 เดือน กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ซึ่งโปรโมชันทั้ง 2 รายการนี้ จัดขึ้นเป็นพิเศษให้กับลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ใหม่ตามเงื่อนไข ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 นี้เท่านั้น
คุณศิริพร กล่าวทิ้งท้ายว่า “ซัมซุงประกันชีวิต เชื่อมั่นว่าแผนกลยุทธ์ 4P+2C และความมุ่งมั่น ตั้งใจในการก้าวไปสู่การเป็น Top 5 ของตลาดประกันชีวิต จะเป็นก้าวสำคัญที่จะสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับบริษัทต่อไปค่ะ”