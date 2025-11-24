วรรณกองทุนONE-RAREEARTH ชี้ดีมานด์แร่หายากยังล้นตลาด

บลจ.วรรณ เพิ่มทางเลือก ลงทุนอุตสาหกรรมแร่หายากด้วยกองทุน ONE-RAREEARTH ชู 4จุดเด่น ความต้องการแร่หายากยังล้นตลาด โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Megatrend ของโลก อาทิ AI ข้อจำกัดผู้เล่นใหม่เกิดยาก เทคโนโลยีขุดมีความซับซ้อน มูลค่าหุ้นยังต่ำ หากเทียบโอกาสเติบโตทางธุรกิจ เปิดเสนอขายวันนี้ ถึง 27 พ.ย. 68
นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (บลจ.วรรณ) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดเสนอขายกองทุนเปิด วรรณ แรร์เอิร์ธ (ONE-RAREEARTH) วันนี้ ถึง 27 พ.ย. นี้ มีนโยบายลงทุนกองทุนหลัก VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF โดยมุ่งเน้นลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals โดยดัชนีอ้างอิง ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีรายได้เกี่ยวข้องกับการผลิต แปรรูปและรีไซเคิลแร่หายากและโลหะเชิงยุทธศาสตร์ทั่วโลก ไม่น้อยกว่า 50% (รวมหุ้นจีน A-shares) โดย 10 อันดับแรกของประเทศที่ลงทุน ได้แก่ จีน ออสเตยเลีย สหรัฐ ชิลี แคนนาดา เยอรมัน บราซิล
ในส่วนเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ของกองทุนหลักจะพิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และปรับน้ำหนักสูงสุดต่อหลักทรัพย์ ไม่เกิน 8%โดยทำการปรับสัดส่วนการลงทุนทุกไตรมาส
นายพจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ราคาแร่หายาก(Rare Earth) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากความต้องการด้านพลังงานสะอาดในทุกภูมิภาคของโลก รวมทั้งความพยายามลดการพึ่งพาอุปทานจากจีน โดยในช่วงปี 2023-2025 ราคาแร่หายากเคลื่อนไหวผันผวนและปรับตัวลดลง จากการที่จีนเพิ่มอุปทานแร่หายาก และเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ก่อนที่ราคาจะเริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมาในปีนี้
“ในช่วงนี้ Rare Earth ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือต่อรองการค้าระดับโลก เพราะเป็นที่ต้องการของประเทศมหาอำนาจ โดยเฉพาะประเทศที่ได้เปรียบด้านทรัพยากร ซึ่งเป็นหนึ่งในธีมที่น่าสนใจลงทุน และหากมองในแง่มูลค่าหุ้น Rare Earth ยังมีความโดดเด่นในระยะข้างหน้า หากพิจารณาบนปัจจัย ด้านผู้เล่นใหม่จำกัด และความต้องการในตลาดยังมีอีกมาก โดยมูลค่าราคาหุ้นปัจจุบัน ถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ากว่าช่วงปี 2016-2017 โดยมีค่า P/E คาดการณ์ใน 12 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ประมาณ 55 เท่า ต่ำกว่าจุดสูงสุดเดิม ที่ 80 เท่า บ่งชี้ว่า ราคาหุ้น Rare Earth ยังมี Upsides ค่อนข้างดีในระยะข้างหน้า” นายพจน์กล่าว
หากพิจาณาในแง่ของการเติบโตของอุตสาหกรรมบลจ.วรรณ มองว่า Rare Earth เป็นองค์ประกอบของสิ่งต่างๆที่พบได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน ซึ่งความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นตาม Megatrend ของโลก (High Demand)โดย Megatrend นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนความต้องการแร่หายากทั่วโลก ได้แก่ การแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์ ความมั่นคงและกลาโหม และพลังงานสะอาด
สำหรับอุปทานของแร่หายากในปัจจุบัน นับว่ามีอยู่อย่างกระจุกตัว โดยจีนยังเป็นผู้ผลิตและครองตลาดรายใหญ่ที่สุด อีกทั้งยังมีข้อจำกัดจากปัจจัยด้านความซับซ้อนในขุดและสกัดแร่ รวมถึงการขอใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อมทำได้ยาก ซึ่งสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ประมาณว่า ระยะเวลาในการสร้างโรงงานเพื่อผลิตแร่หายากใช้เวลาเฉลี่ย 8 ปี ส่งผลให้เกิดผู้เล่นรายใหม่ในตลาดค่อนข้างยาก ทำให้โรงงานผลิตแร่หายากมีอำนาจต่อรองสูง
นายพจน์กล่าว บลจ.วรรณ แนะนำสัดส่วนการลงทุน ONE-RAREEARTH อยู่ที่ประมาณ 3%-5% ของพอร์ตการลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุนในธีมอุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและสามารถถือลงทุนระยะสั้น ถึง ปานกลาง