บลูเบลล์โชว์ AUAโตทะลุ 50% หุ้นกู้ทำนิวไฮยอดขายแตะ14,000ล้าน

บลูเบลล์ โชว์ผลงานปีนี้โตแรงยอดขายหุ้นกู้ทำนิวไฮพุ่งแตะ 14,000 ล้านบาท ดัน AUA โตทะลุ 50% ตอกย้ำสถานะผู้นำด้านตราสารหนี้และกองทุนรวม ตั้งเป้าปี69เปิดเกมยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานชั้นนำ เดินหน้าคอนเซ็ปต์ ONE BLUEBELL ดึงทีมผู้บริหารชุดใหม่เสริมแกร่งทุกสายงาน มุ่งเป็น “ตัวจริงด้านการลงทุน” เคียงข้างนักลงทุนในทุกสภาวะตลาด
นายอมฤต ศุขะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด หรือ “บลูเบลล์” เปิดเผยว่า ในปีนี้ผลการดำเนินงานของบลูเบลล์
มีอัตราการเติบโตสูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท และคาดว่ายอดขายหุ้นกู้จะพุ่งทำสถิติใหม่แตะระดับ 14,000 ล้านบาทในสิ้นปี สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ยังคงหนุนสินทรัพย์ตราสารหนี้อย่างแข็งแกร่ง พร้อมตอกย้ำสถานะความแข็งแกร่งในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดจำหน่ายตราสารหนี้
ขณะเดียวกัน ธุรกิจกองทุนรวมยังขยายตัวต่อเนื่อง หนุนจากการฟื้นตัวของตลาดหุ้นต่างประเทศในปีนี้ ผสานกับคุณภาพการบริการและคำแนะนำที่ทันต่อภาวะตลาดของบลูเบลล์ ทำให้นักลงทุนเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น ดัน AUA เติบโตทะลุ 50% จากปีก่อน การเติบโตจากหุ้นกู้และกองทุนรวม ช่วยขับเคลื่อนให้ AUA ของบลูเบลล์เติบโตแข็งแรง สร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับการขยายธุรกิจในปี 2569
ขณะที่ทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงานปี 2569 บริษัทมุ่งยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานชั้นนำ พร้อมเปิดตัวทีมผู้บริหารชุดใหม่จากสายงานสำคัญของบริษัท เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในทุกมิติของธุรกิจ และสร้างรากฐานการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยการแต่งตั้งทีมผู้บริหารชุดใหม่ว่าเป็นก้าวสำคัญของบลูเบลล์ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคใหม่ โดยมีผู้นำจากสายงานสำคัญเข้ามาร่วมพัฒนาโครงสร้างธุรกิจ ดังนี้
• นางจริยา อัศวณรงค์ ประธานสายงานปฏิบัติการ
• นายธีรธร พิศาล ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบริหารความเสี่ยงกลุ่มบริษัท (บริษัท บลูเบลล์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด)
• นายธีระยุทธ ไทยธุระไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ
• นายณัฐดนัย เลิศแสวงกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตลาดทุน
• นายรามรัตน์ จารุรัตน์จามร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
• นายสาธิต กีรติสถิตพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
• นายวัชรพงษ์ ชำนาญกิจสุพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนอิสระ
นายอมฤตกล่าวว่า ทีมผู้บริหารชุดใหม่จะเข้ามาเสริมศักยภาพองค์กรภายใต้แนวคิด ONE BLUEBELL โดยเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญจากทุกสายงานให้ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ ทั้งด้านกลยุทธ์ การบริหารลูกค้า และการพัฒนาธุรกิจ เพื่อรองรับปี 2569 ซึ่งเต็มไปด้วยความท้าทายจากสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น บลูเบลล์จึงมุ่งผสานการทำงานของทุกทีม เพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกค้า ผ่านบริการที่ใกล้ชิดและครอบคลุมมากขึ้น พร้อมนำเสนอคำแนะนำการลงทุนแบบเชื่อมโยง (Cross-functional Collaboration และ Cross-sell) เพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตของธุรกิจ และยกระดับความพึงพอใจของนักลงทุนในทุกมิติ
บลูเบลล์ยังคงเดินหน้าตอกย้ำวิสัยทัศน์ “เชี่ยวชาญเป็นเลิศ เคียงข้างนักลงทุนชั้นนำอย่างจริงใจ” ด้วยการยกระดับมาตรฐานบริการที่ตั้งอยู่บนความถูกต้อง โปร่งใส และการดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด โดยมุ่งให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในระยะยาวของนักลงทุน
“เป้าหมายของบลูเบลล์ไม่ใช่เพียงการเติบโตด้านธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่คือการเป็น ‘ตัวจริงด้านการลงทุน’ ที่นักลงทุนไว้วางใจได้ในทุกสภาวะตลาด เราจะยืนเคียงข้างลูกค้าอย่างจริงใจ ด้วยความเชี่ยวชาญที่พิสูจน์ได้ และทีมผู้บริหารชุดใหม่นี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในปี 2569 อย่างแข็งแกร่ง” นายอมฤตกล่าวทิ้งท้าย