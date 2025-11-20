"อเบอร์ดีน" คัดกองทุน RMFเด็ด ตอบโจทย์การลงทุนหุ้น-ตราสารหนี้

บลจ.อเบอร์ดีน ชี้โค้งสุดท้ายเตรียมตัวลดหย่อนภาษีให้คุ้มค่า แนะนำ 4 กองทุน “RMF” ตัวเด็ด ครอบคลุมทุกมุมลงทุน “หุ้นโลก-หุ้นไทย-หุ้นเอเชีย พร้อมตราสารหนี้ไทย” ตอบโจทย์ครบทุกความต้องการของนักลงทุน สร้างพอร์ตการลงทุนเติบโตมั่นคงไปกับกองทุน “ABGDD-RMF, ABSM-RMF, ABAPAC-RMF, ABSI-RMF”
นายโรเบิร์ต เพนนาโลซา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ. อเบอร์ดีน เปิดเผยว่า ในช่วงโค้งสุดท้ายของปีที่หลายคนเร่งมองหาแนวทางลดหย่อนภาษีให้คุ้ม ซึ่งหนึ่งในทางเลือกยอดนิยม คือ การลงทุนกับกองทุนลดหย่อนภาษี โดยเฉพาะกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีมูลค่า AUM รวมกันกว่า 467,264 ล้านบาท เติบโตจากปี 2567 ถึง 1.94% สะท้อนว่าคนไทยให้ความสนใจกับลงทุนเพื่อเกษียณมากขึ้นกว่าเดิม (ที่มา : สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC), กันยายน 2568)
เหตุผลที่กองทุน RMF ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากสามารถตอบโจทย์ความต้องการหลัก ๆ ได้ครบ 3 ด้านในกองทุนเดียว คือ 1. ตอบโจทย์เรื่องภาษี เงินลงทุนสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 30% ของรายได้ และเมื่อรวมกับกองทุนบำนาญอื่น ๆ แล้ว จะลดหย่อนได้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี จึงเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับคนที่อยากวางแผนภาษีให้คุ้มค่าทุกปี 2. ตอบโจทย์การออมเงินระยะยาว นอกจากจะลดหย่อนภาษีได้แล้ว กองทุน RMF ยังถูกออกแบบมาให้เป็นเครื่องมือออมเงินเพื่อเกษียณโดยเฉพาะ มีเงื่อนไขของระยะเวลาการลงทุนที่ชัดเจนกำหนดให้ต้องถือครองหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปีเต็ม และขายคืนได้ก็ต่อเมื่อมีอายุครบ 55 ปีขึ้นไป เพื่อป้องกันการขายกองทุนระหว่างทาง และช่วยสร้างวินัยในการออม ทำให้มีเงินเก็บสำหรับใช้ในวัยเกษียณได้จริง และ 3. ตอบโจทย์การลงทุนสำหรับคนที่มองหาโอกาสเติบโตของราคาจากการลงทุนในระยะยาว
นอกจากนี้ อีกจุดเด่นของกองทุน RMF นั้นคือการที่มีนโยบายการลงทุนและสินทรัพย์หลากหลายแบบให้เลือก ไม่ว่าจะกลุ่มหุ้นไทย - ต่างประเทศ กลุ่มตราสารหนี้ ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ และอื่น ๆ ทำให้นักลงทุนสามารถเลือกกองทุนที่เหมาะกับระดับความเสี่ยงของตัวเองได้ พร้อมโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากกว่าเงินออมทั่วไป จึงส่งผลให้กองทุน RMF กลายเป็นหนึ่งในกองทุนที่หลายคนให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นคนที่อยากใช้สิทธิลดหย่อนภาษี หรือคนที่กำลังเริ่มวางแผนเกษียณอย่างจริงจัง
“RMF เป็นการลงทุนในระยะยาว การเลือกกองทุน จึงต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนเป็นพิเศษ เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตการลงทุนจะเติบโตอย่างที่ตั้งใจไว้ และพร้อมรองรับเป้าหมายในอนาคตได้จริง ซึ่ง บลจ.อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) ในกลุ่ม Aberdeen Investments ในฐานะบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำระดับโลกมีเครือข่ายครอบคลุมกว่า 25 สาขาทั่วโลก และได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนมานานกว่าหลายสิบปี ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมายาวนาน ทำให้ Aberdeen Investments โดดเด่นในการคัดเลือกบริษัทที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง และสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก” นายโรเบิร์ต กล่าว
บลจ.อเบอร์ดีน แนะนำ 4 กองทุนเด่นจากทีมผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการวิเคราะห์และคัดเลือกอย่างพิถีพิถัน และบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ เพื่อให้พอร์ตการลงทุนของคุณเติบโตอย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ ได้แก่
1.กองทุน ABGDD-RMF (กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น เพื่อการเลี้ยงชีพ) ลงทุนหุ้นโลกผ่านกองทุนหลัก abrdn SICAV I – Global Dynamic Dividend Fund Z Gross MIncA USD ซึ่งมีนโยบายมุ่งลงทุนในหุ้นปันผลเด่นทั่วโลก ทั้งหุ้นคุณค่า (Value) และหุ้นเติบโต (Growth) รวมกว่า 80-100 บริษัท ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรมจากองค์กรชั้นนำทั่วโลกที่มีศักยภาพการเติบโตระยะยาว และจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ โดยกองทุนหลักตั้งเป้าหมายจ่ายปันผลรายเดือนสม่ำเสมอ ซึ่งที่ผ่านมาจ่ายปันผลรายเดือนเฉลี่ยประมาณ 5-6% ต่อปี นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อ วันที่ 14 ตุลาคม 2563 (ที่มา: Aberdeen, กันยายน 2568) ส่วน ABGDD-RMF ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล แต่จะนำเอาเงินปันผลที่ได้รับจากกองทุนหลักนำกลับไปลงทุนต่อ จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มองหาโอกาสเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว ผ่านการลงทุนในบริษัทที่มีความมั่นคง และยืดหยุ่นสูง โดยกองทุนนี้มีความเสี่ยงระดับ 6
2.กองทุน ABSM-RMF (กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ เพื่อการเลี้ยงชีพ) ลงทุนหุ้นไทย มุ่งเน้นหุ้นขนาดกลางและเล็กที่มีศักยภาพการเติบโตสูง และมีโอกาสก้าวขึ้นเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในอนาคต โดยคัดเลือกหุ้นอย่างพิถีพิถันประมาณ 20–30 บริษัท ผ่านกระบวนการวิเคราะห์เชิงลึกแบบ Bottom-up และใช้แนวทางการลงทุนแบบ High Conviction เน้นหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท (ที่มา : Aberdeen, ตุลาคม 2568) เหมาะสำหรับผู้ที่เชื่อมั่นในศักยภาพของตลาดหุ้นไทย และมองหาโอกาสสร้างผลตอบแทนที่เติบโตในระยะยาว จากการลงทุนในธุรกิจที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งและมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในอนาคต โดยกองทุนนี้มีความเสี่ยงระดับ 6
3.กองทุน ABAPAC-RMF (กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ) กองทุนหุ้นเอเชียที่ลงทุนผ่านกองทุนหลัก abrdn Pacific Equity Fund SGD class โดยมีนโยบายลงทุนในตลาดภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (ไม่รวมญี่ปุ่น) เพื่อมุ่งสร้างการเติบโตของเงินทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยกองทุนเน้นคัดเลือกหุ้นใน 3 ธีมการลงทุนหลักที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ Innovation นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนอนาคต, Globalization 3.0 การเติบโตของธุรกิจที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกยุคใหม่และ New Consumption พฤติกรรมการบริโภคยุคดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็ว (ที่มา : Aberdeen, ตุลาคม 2568) เหมาะสำหรับผู้ที่มองเห็นโอกาสและศักยภาพในตลาดเอเชีย และต้องการลงทุนตามเทรนด์ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในระดับโลก ทั้งนี้ กองทุนนี้มีความเสี่ยงระดับ 6
4.กองทุน ABSI-RMF (กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ) กองทุนตราสารหนี้ไทยที่ลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีทั้งภาครัฐและเอกชน โดยปัจจุบันพอร์ตลงทุนมีอายุตราสารเฉลี่ยไม่เกิน 1 ปี โดดเด่นด้วยความผันผวนต่ำ สภาพคล่องสูง และมีโอกาสได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ กนง. ในอนาคต (ที่มา : Aberdeen, ตุลาคม 2568) เหมาะสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างต่ำ โดยเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความผันผวนต่ำและสภาพคล่องสูง (กองทุนนี้มีความเสี่ยงระดับ 4)