BTSGIF เตรียมจ่ายเงินลดทุน 0.208 บาท

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง กรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด* หรือ *BBLAM* เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) เตรียมนำเงินสดจากการดำเนินงาน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปการลดทุนจดทะเบียนหน่วยละ 0.208 บาท ด้วยการลดมูลค่าที่ตราไว้ จากหน่วยละ 7.154 บาท เหลือหน่วยละ 6.946 บาท โดยบริษัทจัดการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินลดทุนในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 และจะจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 12 ธันวาคม 2568 คิดเป็นเงินปันผลและเงินลดทุน รวมทั้งสิ้น 8.196 บาทต่อหน่วย นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงผลประกอบการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568
ภาพรวมผลการดำเนินงานในช่วงเดือนกรกฎาคม 2568 ถึงเดือนกันยายน 2568 (ไตรมาสที่ 2 ปี 2568/2569) กองทุน BTSGIF มีรายได้รวมเท่ากับ 1,217.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.2% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 11.9% จากไตรมาสก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิจากการดำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลักตามสัญญาสัมปทาน ซึ่งอยู่ที่ 1,212.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.5% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 12.2% จากไตรมาสก่อน
ทั้งนี้ ในไตรมาสนี้ รายได้ค่าโดยสารเท่ากับ 1,700.9 ล้านบาท ลดลง 2.6% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากจำนวนผู้โดยสารที่ลดลง 3.1% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 50.9 ล้านเที่ยวคน แต่บางส่วนหักกลบกับค่าโดยสารเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 0.6% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม รายได้ค่าโดยสารไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 9.3% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากการเติบโตของผู้โดยสารจากปัจจัยตามฤดูกาลเป็นหลัก
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมเท่ากับ เท่ากับ 488.1 ล้านบาท ลดลง 27.9% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 2.7% จากไตรมาสก่อน การลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เกิดจากการลดลงของค่าซ่อมบำรุงสำหรับปรับปรุงขบวนรถไฟ (Rolling Stocks Refurbishment) และค่าใช้จ่ายในการขายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Fees) ลดลง
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 กองทุนมีขาดทุนสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 จำนวน 18,871.4 ล้านบาท ดังนั้น กองทุนจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับงวดนี้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของกองทุน