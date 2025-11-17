ปี 2026 จากความผันผวนสู่การปรับสมดุล

โดย ประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
เศรษฐกิจโลกในปี 2026 มีแนวโน้มเคลื่อนไหวภายใต้ความไม่แน่นอนสูงกว่าที่ผ่านมา หลายประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิจหลักอย่างสหรัฐอเมริกา กำลังเผชิญแรงกดดันจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการค้าเชิงปกป้อง ภาวะเงินเฟ้อที่ยังไม่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อัตราดอกเบี้ยที่ทรงตัวในระดับสูง และความผันผวนของตลาดทุนทั่วโลก ภาพรวมสะท้อนว่า แม้เศรษฐกิจโลกยังไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยเต็มรูปแบบ แต่สัญญาณการชะลอตัวเริ่มเด่นชัดมากขึ้น ขณะที่การฟื้นตัวในระยะสั้นยังอาจเป็นไปอย่างไม่ราบรื่น
แรงกดดันหลักของเศรษฐกิจสหรัฐฯ มาจากการปรับใช้มาตรการภาษีศุลกากรที่เข้มงวด ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตและราคาสินค้านำเข้าสูงขึ้น ขณะเดียวกัน การจำกัดแรงงานต่างชาติทำให้หลายภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะภาคก่อสร้างและเกษตรกรรม ขาดแคลนแรงงาน ส่งผลต่อการปรับตัวของค่าแรงและระดับราคาสินค้าในประเทศ นอกจากนี้ การกลับมาชำระหนี้กู้เพื่อการศึกษาหลังจากช่วงโควิดยังเป็นอีกปัจจัยที่บั่นทอนกำลังซื้อของผู้บริโภค ทำให้การใช้จ่ายในภาคครัวเรือนชะลอลง
แม้ในอีกด้านหนึ่งยังมีปัจจัยบวกบางส่วน เช่น ราคาหุ้นที่อยู่ในระดับสูง ความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงเล็กน้อยซึ่งช่วยหนุนการส่งออก แต่แรงกดดันจากเงินเฟ้อและความไม่แน่นอนด้านนโยบายยังคงกดทับบรรยากาศการลงทุนโดยรวม ความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะ “ชะลอตัวท่ามกลางเงินเฟ้อสูง” หรือ Stagflation จึงเป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์หลายฝ่ายเริ่มให้ความสนใจมากขึ้น
เมื่อประเมินภาพรวมทั้งหมด ปี 2026 จึงถูกมองว่าเป็น “ปีแห่งการปรับสมดุล” มากกว่าช่วงของการเติบโตเร่งตัว เศรษฐกิจโลกจะยังคงเดินหน้าภายใต้เงื่อนไขของความผันผวนจากทั้งด้านนโยบาย การเมือง และทิศทางเงินเฟ้อ นักลงทุนจึงควรให้ความสำคัญกับการจัดพอร์ตอย่างรอบคอบ โดยเน้นการกระจายความเสี่ยงและลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ เพื่อรักษาความมั่นคงของพอร์ตในภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
การจัดพอร์ตในยุคที่เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็วไม่ใช่เพียงการมองหาผลตอบแทนที่สูงที่สุด แต่คือการเข้าใจ “จังหวะของตลาด” และเลือกสินทรัพย์ที่เหมาะสมกับวัฏจักรเศรษฐกิจ เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งเป็นหลักคิดสำคัญที่นักลงทุนทุกคนควรมีในปีแห่งการปรับสมดุลที่กำลังจะมาถึง