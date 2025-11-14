บลจ.อีสท์สปริงโชว์จ่ายปันผลกองหุ้นปันผลโลก “ES-GDIV” 0.30 บาทต่อหน่วย รวมมูลค่ากว่า 25 ล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนต่างประเทศ จำนวน 1 กองทุน สำหรับผลการดําเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 คือ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV) ในอัตรา 0.30 บาทต่อหน่วยลงทุน รวมมูลค่าจ่ายปันผลรวม 25,503,365.17 บาท โดยมีกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568
สำหรับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV) เน้นลงทุนในกองทุน JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C (acc) USD ซึ่งบริหารจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกรวมถึงตลาดเกิดใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ในระดับสูง ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก โดยมุ่งหวังสร้างโอกาสผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยเป็นกองทุน Global Dividend สไตล์หุ้นผสมผสานที่เน้นลงทุนในหุ้นที่มีอัตราการจ่ายปันผลเติบโตหรือมีความสามารถในการจ่ายปันผล เน้นคัดเลือกหุ้นแบบ Bottom Up ราว 40-90 บริษัท
สำหรับพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักกระจายการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ 1. Media สัดส่วน 12.5% 2.Technology-Semi & Hardware สัดส่วน 12.4% 3. Bank สัดส่วน 11.2% 4. Technology –Software สัดส่วน 8.5% และ5. Pharma/Medtech 8.5% โดยมีสัดส่วนการลงทุนส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา 61.8% ยุโรปและตะวันออกกลางยกเว้น สหราชอาณาจักร 14.1% ตลาดเกิดใหม่ 8.0% สหราชอาณาจักร 5.4% และ ญี่ปุ่น 5.1% โดยมีการลงทุนหุ้นของบริษัทยักษ์ใหญ่ อาทิ Microsoft ผู้ผลิตและให้บริการ Software และ Cloud Computing รายใหญ่ของโลก, TSMC บริษัทผู้นำด้านการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ของโลกสัญชาติไต้หวัน, Meta Platforms บริษัทเทคยักษ์ใหญ่ผู้ให้บริการด้านโซเชียลมีเดียระดับโลกทั้ง Facebook, Instagram, WhatsApp และบริการด้านอื่น ๆ เช่น Walt Disney กลุ่มธุรกิจสื่อและความบันเทิง และ The Southern Company ผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคด้านพลังงานของสหรัฐฯ เป็นต้น (ที่มา: JPMorgan Global Dividend Fund factsheet ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)
ทั้งนี้กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV) จดทะเบียนกองทรัพย์สินเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยมีการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ในอัตรา 0.20 บาทต่อหน่วย ปี 2567 อยู่ที่ 0.60 บาทต่อหน่วย และปี 2568 มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว 0.40 บาทต่อหน่วย โดยรวมกับการจ่ายปันผลงวดนี้อีก 0.30 บาทต่อหน่วย รวมเป็นยอดจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 1.50 บาทต่อหน่วย (ที่มา: บลจ.อีสท์สปริง ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568)
