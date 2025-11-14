กรุงเทพประกันชีวิตโชว์กำไรสุทธิ 2,306 ล้าน กวาดเบี้ยปีแรกเติบโต78%

กรุงเทพประกันชีวิต เผยผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2568 มีกำไรสุทธิ 2,306 ล้านบาท เติบโต 54% โดยมีเบี้ยรับปีแรก 2,761 ล้านบาท เติบโต 78% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลงานจากช่องทางธนาคารที่เพิ่มขึ้นถึง 129% และช่องทางตัวแทนเพิ่มขึ้น 14%
นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ BLA เปิดเผยถึงผลดำเนินงานในช่วงไตรมาส 3 ปี 2568 ว่า บริษัท ฯ มีกำไรสุทธิ 2,306 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 808 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 54
ทั้งนี้ ในไตรมาส 3 ปี 2568 บริษัท ฯ มีเบี้ยประกันภัยรับปีแรกจำนวน 2,761 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 78 จากไตรมาส 3 ของปี 2567 เป็นผลจากช่องทางธนาคารมีเบี้ยประกันภัยรับปีแรกเพิ่มขึ้น 129% ช่องทางตัวแทนเพิ่มขึ้น 14% ในขณะที่ช่องทางอื่นๆ ลดลง 55%
สำหรับช่วง 9 เดือนแรก บริษัท ฯ มีกำไรสุทธิ 5,623 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,021 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 56
ผลการดำเนินงานช่วง 9 เดือนแรกของปี 2568 บริษัท ฯ มีเบี้ยประกันภัยรับปีแรกจำนวน 6,413 ล้านบาท โดยเป็นผลจากช่องทางธนาคารเพิ่มขึ้น 25% ช่องทางตัวแทนที่เพิ่มขึ้น 21% และช่องทางอื่นๆ เพิ่มขึ้น 79% และมีเบี้ยประกันภัยรับปีต่อไปจำนวน 20,017 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 คิดเป็นเบี้ยประกันภัยรับรวมจำนวน 26,430 ล้านบาท
บริษัท ฯ มีสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 เท่ากับ 325,491 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ร้อยละ 3 หรือเท่ากับ 10,085 ล้านบาท จากการวัดมูลค่าลงทุนตราสารหนี้จากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ทั้งนี้ สินทรัพย์ลงทุนและรายการเทียบเท่าเงินสดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98 และบริษัท ฯ มีอัตราความเพียงพอของเงินกองทุน ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2568 อยู่ที่ร้อยละ 441.4 ซึ่งสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ที่ร้อยละ 140
นายโชน กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมา พบว่าการสร้างผลงานของกรุงเทพประกันชีวิตมีการเติบโตเป็นที่น่าพอใจ ไม่ว่าจะมาจากพันธมิตรทางธุรกิจ ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ซึ่งแสดงถึงคุณภาพของฝ่ายขายทุกๆ ช่องทางที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า และมั่นใจว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ กรุงเทพประกันชีวิตจะยังสามารถสร้างผลงานที่โดดเด่น จากการดำเนินงานด้วยพลังของความ “ใส่ใจ” ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนทั้งให้องค์กรมีความพร้อมในการให้บริการ ดูแล ให้คำแนะนำสินค้าที่ตอบโจทย์ พร้อมสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ลูกค้าภายใต้แคมเปญ “ใส่ใจ” รวมทั้งยังมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของช่องทางตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินที่เน้นความเป็นมืออาชีพ การจัดทำแคมเปญและสร้างกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และการยกระดับการทำงานร่วมกับพันธมิตรหลักเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตที่ยังคงมีบทบาทสำคัญท่ามกลางการขยายตัวของสังคมสูงวัย