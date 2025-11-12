MFC จับมือสำนักจุฬาราชมนตรีมอบทุน 1 ล้านบาท คืนกำไรสู่สังคมสร้างโอกาสทางการศึกษา - พัฒนาเยาวชนยั่งยืน

MFC คืนกำไรสู่สังคมในมิติยั่งยืนทางการศึกษา ผ่านโครงการ “ทุนการศึกษาจุฬาราชมนตรีร่วมกับกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์” มอบทุนการศึกษา 1 ล้านบาท ให้นักศึกษาทั่วประเทศรวม 50 ทุน ใน 3 กลุ่มสาขาวิชา เชื่อมั่น “โอกาสทางการศึกษา” คือ กุญแจสำคัญของการพัฒนาคน
นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (บลจ.เอ็มเอฟซี) กล่าวว่า MFC ได้ร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรี มอบทุนการศึกษา ในโครงการ“ทุนการศึกษาจุฬาราชมนตรีร่วมกับกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์” ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความตั้งใจร่วมกันของ MFC และสำนักจุฬาราชมนตรี ที่เชื่อมั่นว่า “โอกาสทางการศึกษา” คือ กุญแจสำคัญของการพัฒนาคน
สำหรับทุนการศึกษาในปี 2568 บลจ.เอ็มเอฟซี ได้นำรายได้ส่วนหนึ่งจากค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ เพื่อสนับสนุนเยาวชนไทยให้เข้าถึงการศึกษา เป็นจำนวน 1 ล้านบาท เป็นทุนการศึกษามอบให้กับนักศึกษาทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 50 ทุน
โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษา จำนวน 50 ทุน ทุนละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท มอบให้นักศึกษา ใน 3 กลุ่มสาขาวิชา ประกอบด้วยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน 25 ทุน , สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรจำนวน 15 ทุน และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวน 10 ทุน นอกจากนี้ ยังมีผู้มี จิตศรัทธา ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาเพิ่มเติมอีก 6 ทุน รวมทุนการศึกษาที่มอบในครั้งนี้ทั้งสิ้นจำนวน 56 ทุน
“เพื่อส่งต่อโอกาสให้แก่นิสิตนักศึกษาที่มีศักยภาพ มีความประพฤติดี นับเป็นการนำผลสำเร็จจาก การบริหารกองทุนกลับคืนสู่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม MFC ให้ความสำคัญกับการคืนกำไรสู่สังคมในมิติที่ยั่งยืนที่สุด คือ การศึกษา การคัดเลือกนักศึกษาที่จะได้รับทุน คณะกรรมการทุนการศึกษาจุฬาราชมนตรีได้พิจารณาจากผล การเรียน ความจำเป็นทางการเงิน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกศาสนาได้เข้าถึงทุน จึงขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนทุกท่าน และหวังว่าทุกคนจะใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด” นายธนโชติ กล่าว