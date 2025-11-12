อีสท์สปริงแนะกลยุทธ์ลงทุน เพิ่มน้ำหนักเอเชีย–สหรัฐฯ - ธีม IT

บลจ.อีสท์สปริง เปิด 3 กลยุทธ์การลงทุน แนะเพิ่มน้ำหนักเอเชีย-สหรัฐฯ หลังได้อานิสงส์จากดีลของสหรัฐ-จีน ชูธีม IT จากปัจจัยรายได้เชิงพาณิชย์ที่ชัดเจน แนวโน้มการเติบโตของยอดขายและกำไรดี และสินทรัพย์รายได้มั่นคง พร้อมชู 5 กองเด่น จัดพอร์ตลงทุน
นายยิ่งยง เจียรวุฑฒิ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า ตลาดการเงินโลกเริ่มส่งสัญญาณเชิงบวกมากขึ้น นำโดยพัฒนาการสำคัญของสหรัฐและจีนที่มีแนวโน้ม “ดีลกันได้” หลังสัญญาณเปิดช่องทางความร่วมมือด้านการค้าและเทคโนโลยี ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงการปะทะเชิงนโยบายที่อาจสร้างความไม่แน่นอนต่อการลงทุน ซึ่งการผ่อนคลายความตึงเครียดครั้งนี้มีนัยสำคัญ เพราะเกิดขึ้นท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก นักลงทุนมองว่าความร่วมมือแม้เพียงบางส่วนจะช่วยพยุงภาคการผลิตเทคโนโลยีและสร้างเสถียรภาพของเศรษฐกิจและการลงทุนของโลก
ในอีกด้านหนึ่ง ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เดินหน้าลดดอกเบี้ย พร้อมส่งสัญญาณหยุดมาตรการดูดซับสภาพคล่องผ่านการลดงบดุล (QT) เร็วกว่าที่ตลาดคาด การเปลี่ยนทิศเช่นนี้สะท้อนว่า ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในระบบเริ่มตึงตัว แต่ในเชิงผลลัพธ์กลับเป็นแรงหนุนให้สินทรัพย์เสี่ยงฟื้นตัวอย่างฉับพลัน โดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีและตลาดเกิดใหม่
อย่างไรก็ดี แม้ภาพรวมเศรษฐกิจมีความคาดหวังที่ดีขึ้น แต่การเมืองในสหรัฐ ฯ ยังเป็นปัจจัยที่ต้องติดตาม หลังรัฐบาลตกอยู่ในภาวะ Government Shutdown ต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบทั้งบริการสาธารณะและรายงานข้อมูลเศรษฐกิจบางส่วนที่อาจล่าช้า สร้าง “ความเสี่ยงเชิงข้อมูล” ให้กับทั้งตลาดและธนาคารกลางในระยะสั้น
นอกจากนั้น ปัจจัยการเมืองยังซับซ้อนยิ่งขึ้นเมื่อ โดนัลด์ ทรัมป์ ถูกศาลเรียกไต่สวนประเด็นการประกาศตั้งภาษีนำเข้า โดยเฉพาะต่อสินค้าจีน ซึ่งตั้งคำถามว่าการดำเนินนโยบายดังกล่าวอาจผิดกรอบกฎหมายหรือไม่ การไต่สวนครั้งนี้หากมีการตัดสินว่าไม่ผิด นโยบายการค้าอาจแข็งกร้าวยิ่งขึ้น เปิดทางให้เกิดความเสี่ยงผันผวนระลอกใหม่ แม้ในระยะสั้นตลาดยังไม่ตอบสนองเรื่องนี้มากเนื่องจากต้อง “ประเมินสถานการณ์” ในระยะถัดไปของคำตัดสิน
ขณะที่จีนกลับกลายเป็นจุดรวมความหวังของตลาด เมื่อข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดออกมาดีกว่าคาด อีกทั้งรัฐบาลเตรียมเปิดตัว แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปีฉบับใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเน้นกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีภายในประเทศ การยกระดับห่วงโซ่อุปทาน และการเพิ่มบทบาทการบริโภคในประเทศ โดยตลาดตีความว่า แม้จีนต้องการลดการพึ่งพาต่างประเทศ แต่การวางแผนระยะยาวเช่นนี้ช่วยสร้างเสถียรภาพเชิงนโยบาย และตอกย้ำว่า รัฐบาลยังพร้อมใช้นโยบายสนับสนุนด้านการเงิน–การคลังเพื่อรักษาการเติบโต
ขณะที่เศรษฐกิจไทยได้แรงหนุนจากการลงทุนภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานเศรษฐกิจปรับประมาณการ GDP ขึ้นเล็กน้อย ซึ่งการปรับประมาณการดังกล่าวช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นต่อตลาดภายในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยว บริโภค และโครงการโครงสร้างพื้นฐาน
นายยิ่งยง กล่าวว่า สำหรับกลยุทธ์การลงทุนนั้น บลจ.อีสท์สปริง แนะนำ 1.เพิ่มน้ำหนักเอเชีย–สหรัฐฯ ได้อานิสงส์จากดีลของสหรัฐฯ–จีน โดยกองทุนที่แนะนำ 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดอีสท์สปริง US Blue Chip Equity (ES-USBLUECHIP) และกองทุนเปิดอีสท์สปริง Asia Active Equity (ES-ASIA)
2. ธีม IT ที่เป็นหุ้นที่มีรายได้เชิงพาณิชย์ชัดเจน มีแนวโน้มการเติบโตของยอดขายและกำไรที่ดี มีกองทุนที่แนะนำ 2กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดอีสท์สปริง US Information Technology (ES-USTECH)และกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Technology (ES-GTECH)
และ 3. สินทรัพย์ที่รายได้มั่นคง (Quality Income) ยังเหมาะเป็นแกนหลักพอร์ต โดยแนะนำ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income (ES-GAINCOME) มีการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย (Diversified) ครอบคลุมทั้งหุ้น พันธบัตร ตราสารหนี้ สินทรัพย์ทางเลือก และสร้างรายได้ในทุกภาวะตลาด