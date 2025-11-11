เมืองไทยประกันชีวิต หยุดทุกเสียงลังเลในหัว เปิดตัว “Muangthai Flexi Protection” (เมืองไทย เฟล็กซี่ โพรเทคชั่น)ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ ที่คนซื้อได้ใช้จริง

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมืองไทยประกันชีวิตเดินหน้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ชีวิตคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเปิดตัวประกันชีวิตรูปแบบใหม่ “Muangthai Flexi Protection” (เมืองไทย เฟล็กซี่ โพรเทคชั่น) จากอินไซต์จริง เพื่อ หยุดทุกเสียงของความลังเลที่ยังไม่ซื้อประกันชีวิต ตอบโจทย์ด้วยความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพในกรมธรรม์เดียว
ที่ผ่านมา หลายคนยังมีความลังเลในการซื้อประกันชีวิต เพราะติดอยู่กับความเชื่อเดิม ๆ ว่า ประกันชีวิต “คนซื้อไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้ซื้อ”หรือมองว่าการซื้อประกันชีวิตเป็นการจ่ายเบี้ยทิ้ง โดยไม่ได้รับประโยชน์ในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ รวมถึงความกังวลเรื่องงบประมาณจำกัดและภาระเบี้ยในระยะยาว เมืองไทยประกันชีวิตเข้าใจความต้องการของลูกค้า จึงไม่เพียงขายความคุ้มครอง แต่พัฒนาผลิตภัณฑ์จากแนวคิด “Customer Centric” จากกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นคนวัยทำงาน ที่ห่วงพ่อแม่ ห่วงคนข้างหลัง แต่ก็ห่วงตัวเองและด้วยงบประมาณที่จำกัด ไม่อยากจ่ายเบี้ยทิ้ง จึงมักเลือกซื้อประกันให้ตัวเองก่อน หรือคนที่รักสุขภาพยังลังเลเพราะคิดว่าประกันชีวิตซื้อไปก็ไม่ได้ใช้เอง อีกทั้งยังห่วงเรื่องสุขภาพหลังเกษียณมากกว่า กลัวถ้าป่วยแล้วกลัวจะเป็นภาระกับครอบครัว รวมไปถึงกลุ่มคนที่เป็นเสาหลักครอบครัว ที่ห่วงลูกแต่ตัวเองก็ต้องดูแล อยากมีหลักประกันให้ลูกแต่ก็กลัวเป็นภาระลูกตอนที่อายุมากขึ้น จากเสียงในหัวเหล่านี้ จึงเกิดเป็น “Muangthai Flexi Protection”(เมืองไทย เฟล็กซี่ โพรเทคชั่น)ประกันชีวิตที่ให้คุณดูแลได้ทั้งตัวเองและคนข้างหลังในกรมธรรม์เดียว โดยสามารถปรับเปลี่ยนทุนประกันชีวิตมาเป็นค่ารักษาพยาบาลได้เมื่อถึงวัยเกษียณ ถือเป็นนวัตกรรมประกันชีวิตเจ้าเดียวในตลาดที่มอบความยืดหยุ่นเช่นนี้ให้กับผู้บริโภค
ความโดดเด่นของ “Muangthai Flexi Protection” (เมืองไทย เฟล็กซี่ โพรเทคชั่น) คือเป็นประกันชีวิตที่ “คนซื้อได้ใช้จริง” เป็นแบบประกันที่จะเข้ามาช่วยให้การวางแผนชีวิตเป็นเรื่องง่ายขึ้น เพราะสามารถเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมกับช่วงชีวิตได้
-คุ้มครองครอบคลุมทั้งชีวิตและสุขภาพ ครบจบในกรมธรรม์เดียว
-เปลี่ยนทุนประกันเป็น ค่ารักษาพยาบาลได้เมื่ออายุครบ 65 ปี* มีวงเงินสุขภาพพร้อมใช้ในวัยเกษียณ จ่ายตามจริงทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
-จ่ายเบี้ยคงที่ 20 ปี ไม่ปรับเพิ่มตามอายุ คุ้มครองยาวถึงอายุ 99 ปี
-กรณีเสียชีวิต ทุนประกันที่เหลือสามารถส่งต่อให้คนข้างหลังได้
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดตัวโฆษณาชุดใหม่ภายใต้แนวคิด “หยุดทุกเสียงลังเลในหัว” โดยมี “ณเดชน์ คูกิมิยะ” พรีเซ็นเตอร์ของเมืองไทยประกันชีวิต มาถ่ายทอดเรื่องราวของผู้คนที่ยังติดอยู่กับความเชื่อเดิม ๆ แล้วออกจากลูปความลังเลมารู้จัก ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ กับ “Muangthai Flexi Protection” (เมืองไทย เฟล็กซี่ โพรเทคชั่น) ถึงเวลาซื้อประกันชีวิตที่คนซื้อก็ได้ใช้!
นายสาระ กล่าวเพิ่มเติมว่า “เมืองไทย เฟล็กซี่ โพรเทคชั่น” ถือเป็นอีกก้าวของเมืองไทยประกันชีวิตในการต่อยอดแนวคิด “Happiness Means Everything” ที่มุ่งส่งต่อความสุข ความมั่นคง และความอุ่นใจให้กับลูกค้าในทุกช่วงชีวิต ด้วยความยืดหยุ่นที่ตอบโจทย์ชีวิตจริงของคนยุคใหม่ และเป็นคำตอบสำหรับผู้ที่กำลังมองหาประกันชีวิตที่ “ซื้อแล้วได้ใช้จริง” เพื่อดูแลได้ทั้งตัวเองและคนข้างหลังในกรมธรรม์เดียวอย่างแท้จริง