อลิอันซ์ อยุธยา ชวนคนไทยเช็กลิสต์ ประกันที่เหมาะกับแต่ละอาชีพ

ในยุคที่แค่สวัสดิการอาจไม่พอ พร้อมรับมือทุกความไม่แน่นอน อลิอันซ์ อยุธยา แนะเสริมประกันให้เหมาะแต่ละกลุ่มอาชีพต่าง
เช็กความคุ้มครอง สวัสดิการที่มี คลอบคลุมตอนป่วยพอหรือยัง
แนะนำประกันสุขภาพ โรคร้ายแรง ที่ควรเสริม
หลายคนทำงานหนักเพื่อความมั่นคงในชีวิต แต่กลับไม่แน่ใจว่าสวัสดิการที่มีจะช่วยได้แค่ไหนหากต้องเจ็บป่วยจริง ในขณะที่ค่ารักษาพยาบาลพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และเหตุการณ์ไม่คาดฝันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา สวัสดิการขั้นพื้นฐานจากหน่วยงานหรือองค์กรอาจไม่เพียงพอหรือคลอบคลุมการรักษาทั้งหมด อลิอันซ์ อยุธยา ชวนคนไทยทุกอาชีพ เช็กลิสต์ “ความคุ้มครอง” สวัสดิการของเราว่าครอบคลุมแค่ไหน และควรเสริมประกันแบบใดเพื่อให้การรักษา ไม่สะดุด ไม่ให้ภาระค่าใช้จ่ายทางการแพทย์กลายเป็นเรื่องหนักใจ
กลุ่มข้าราชการ
ได้รับสิทธิรักษาฟรีในโรงพยาบาลรัฐ โดยมีค่าแพทย์และเวชภัณฑ์ตามกรมบัญชีกลาง ค่าทันตกรรม ค่าคลอดบางส่วน แต่ไม่ครอบคลุมค่าห้องพิเศษ ผู้ดูแล เวชภัณฑ์ภายนอก หรือยานอกบัญชียาหลักซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง และสำรองจ่ายก่อนบางกรณี
ประกันที่ควรเสริม ประกันโรคร้ายแรง มีทั้งแบบเจอ จ่าย จบ รับเงินก้อน เช่น ประกันโรคร้ายแรง 48 บียอนด์ หรือ คุ้มครองค่ารักษา เช่น ประกันมะเร็งหายห่วง ประกันสุขภาพจ่ายตามจริง เพื่อเพิ่มความคุ้มครอง ค่าห้อง ค่ายา ค่าหมอส่วนที่เกินวงเงินสวัสดิการ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ภายใต้วงเงินความคุ้มครองแบบประกันนั้นๆ เช่น ประกันสุขภาพปลดล็อค ดับเบิล แคร์
พนักงานบริษัท / มนุษย์เงินเดือน
มีสิทธิประกันสังคม(ม.33) รักษาฟรี ในโรงพยาบาลตามสิทธิ จำกัดวงเงินค่ายานอกบัญชี 50,000 บาทต่อปี ค่าเคมีบำบัดและฮอร์โมน จำกัด 5,000 ต่อครั้ง และประกันกลุ่มของบริษัท คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) ตามวงเงินที่กำหนด แต่หมดสิทธิทันที เมื่อผู้เอาประกันลาออกจากงาน
แนะนำควรเสริม ประกันสุขภาพส่วนบุคคล หรือ ประกันโรคร้ายแรง เพื่อความอุ่นใจหากเจ็บป่วยเกินวงเงินของสวัสดิการ
ผู้ถือบัตรทอง (หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า)
ได้รับสิทธิรักษาฟรีทุกโรคตามนโยบายภาครัฐ มียาสำคัญในบัญชียาหลักแห่งชาติ และระบบส่งต่อผู้ป่วยชัดเจน ใช้สิทธิได้เฉพาะโรงพยาบาลรัฐ และสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ สปสช. ไม่คุ้มครองโรคเรื้อรัง และโรคที่ต้องรักษาแบบผู้ป่วยในเกิน 180 วัน ไม่ครอบคลุมยานอกบัญชีและการใช้เทคโนโลยีการรักษาขั้นสูง
หากต้องการความยืดหยุ่นและความสะดวกสบายมากขึ้น ประกันที่ควรเสริม ประกันสุขภาพพื้นฐาน คุ้มครองค่ารักษาผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ประกันโรคร้ายแรงเจอ จ่าย จบ รับเงินก้อน เช่น ประกันโรคร้ายแรง 48 บียอนด์ หรือ คุ้มครองค่ารักษา เช่น ประกันมะเร็งหายห่วง ประกันชดเชยรายได้ สัญญาสุขภาพแนบเพิ่มเติม จ่ายเงินชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาผู้ป่วยใน ประกันชีวิตระยะยาว มีหลักประกันเป็นเงินก้อนเพื่อส่งต่อให้ครอบครัว เช่น มาย โฮล ไลฟ์ A90/21 คุ้มครองชีวิตยาวถึงอายุ 90 ปี
อาชีพอิสระ / ฟรีแลนซ์ / เจ้าของกิจการ
สามารถสมัครประกันสังคมมาตรา 39 หรือ 40 เพื่อรับความคุ้มครองพื้นฐาน แต่ยังไม่ครอบคลุมค่ารักษาในกรณีเจ็บป่วยหนัก
แนะนำให้มี ประกันสุขภาพ คลอบคลุมทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และโรคร้ายแรง หรือ เพิ่มสัญญาสุขภาพแนบเพิ่มเติม ประกันรายได้ชดเชย กรณีพักรักษาตัว รวมถึง ประกันชีวิต เพื่อความมั่นคงในระยะยาว
อลิอันซ์ อยุธยา อยากให้คนไทยทุกคนเตรียมพร้อมด้วยการวางแผนคุ้มครองให้เหมาะกับตัวเอง ไม่เพียงเช็กสิทธิสวัสดิการที่มีอยู่ แต่ควรเข้าใจเงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างรอบด้าน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ว่าช่วงเวลาใดของชีวิต ก็มีแผนที่พร้อมดูแลเสมอ