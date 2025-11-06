วรรณเปิดกองไลฟ์เซทเทิลเมนท์ 7 ชูจุดเด่นฝ่าผันผวน-ไม่อิงเศรษฐกิจ

บลจ.วรรณ ยึดกลยุทธ์สินทรัพย์ทางเลือกเสริมพอร์ตลดความผันผวนด้วยกองทุน ONE-LS7-UI และ ONE-LS7UH-UI พัฒนา Features เพิ่มความยืดหยุ่นด้านนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน พร้อมเพิ่มทางเลือก 2 ชนิดหน่วยลงทุนรับรองความต้องการลูกค้า แนะลงทุน 5-10% ของพอร์ต
นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (บลจ.วรรณ) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดเสนอขายกองทุนเปิด วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ 7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ONE-LS7-UI) และกองทุนเปิด วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ 7 อันเฮดจ์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ONE-LS7UH-UI) ระหว่างวันที่ 7 – 21 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งมีนโยบายลงทุนในกองทุนหลัก One Life Settlement Limited Partnership - Class A โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั้งนี้กองทุนหลักเน้นลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตในตลาดรองของสหรัฐฯ (โดยทั่วไปเรียกว่า Life Settlement)ที่ออกโดยบริษัทประกันชีวิตในสหรัฐฯ ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) โดยกองทุนหลักมีเป้าหมายในการเข้าซื้อกรมธรรม์ในตลาดเสรีและการเข้าถือเอาสิทธิเบี้ยประกันที่จะจ่ายในอนาคต เพื่อแลกกับผลประโยชน์จากประกันชีวิตตามเงื่อนไข โดยผู้ขายจะได้รับราคาตามที่ตกลงกันในการขายกรมธรรม์ให้กับกองทุน
“เราเชื่อมั่นว่า Life Settlement เป็นสินทรัพย์ทางเลือกที่จะช่วยเสริมสมดุลให้กับพอร์ตการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจุดเด่นสำคัญ คือ ไม่ผันผวนตามวัฏจักรเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กับสินทรัพย์ดั้งเดิมต่ำ (Low Correlation) และไม่มี Market timing เนื่องจากผลตอบแทนของ Life Settlement ขึ้นอยู่กับปัจจัยเชิงสถิติของอายุขัยเป็นหลัก จึงไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจมหภาคเหมือนสินทรัพย์ดั้งเดิมจะเป็นตัวช่วยสำคัญในช่วงที่เศรษฐกิจโลกมีความไม่แน่นอนสูงแบบนี้” นายพจน์กล่าว
นอกจากนี้ กองทุนหลัก One Life Settlement Limited Partnership มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น โดยนับตั้งแต่จัดตั้งในเดือน มี.ค. 2566 ถึง ก.ย. 2568 สามารถสร้างผลตอบแทนสะสมในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ +32.14% หรือประมาณ 11.77% ต่อปี
นายพจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน บลจ.วรรณ ออกแบบและพัฒนา Features การลงทุนของกองทุนรวม Life Settlement ให้หลากหลายยิ่งขึ้นผ่านกองทุน ONE-LS7-UI และ ONE-LS7UH-UI ซึ่งมีอายุโครงการ 38 เดือน และเปิดเสนอขายเฉพาะในช่วง IPO เท่านั้น สามารถเลือกลงทุนได้ทั้งแบบมีนโยบายป้องกันความเสี่ยง หรือไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งแบบสะสมมูลค่า หรือแบบรับเงินคืนอัตโนมัติ
กองทุน ONE-LS7-UI มีนโยบายการป้องกันความเสียงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (Dynamic hedge) เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลดผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงิน และมีมุมมองว่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าในระยะ 3 ปีข้างหน้า ขณะที่กองทุน ONE-LS7UH-UI ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (Unhedge) เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินในระยะยาว และมีมุมมองว่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าในอนาคต
นอกจากนี้ มี 2 ชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่ 1. ชนิดสะสมมูลค่า (ONE-LS7-UIA / ONE-LS7UH-UIA) นักลงทุนสามารถพิจารณาขายคืนหน่วยลงทุนได้ก่อนกำหนดอายุโครงการภายหลังจากกองทุนมีอายุครบ 1 ปี นับจากวันจดทะเบียนกองทุน โดยมีค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีขายคืนก่อนครบกำหนดอายุโครงการ (Back-end fee) 0.50% -1.00% ตามแต่ละช่วงเวลา และ 2. ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ONE-LS7-UIR / ONE-LS7UH-UIR) บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติภายหลังจากกองทุนมีอายุครบ 1 ปี ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการและเมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ
“กองทุน Life Settlement เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี โดยผลการดำเนินงาน 10 ปีทีผ่านมา SL Life Settlement Index (SL LS) สามารถให้ผลตอบแทนเป็นบวกแม้ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ อาทิ ช่วงวิกฤต Covid-19 ในไตรมาส 1/2563 ซึ่งเป็นช่วง Great lockdown ทั่วโลก ตลาดหุ้นโลกและสหรัฐฯ ลดลงราว -20% แต่ดัชนี SL LS ยังคงเป็นบวกที่ +1.8% ในช่วงเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ ในช่วงที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในปี 2565 ดัชนี SL LS เพิ่มขึ้นได้ถึง +11.4% สวนทางกับตลาดหุ้นโลกและหุ้นสหรัฐฯ ที่ลดลง-19% โดยข้อมูลทางสถิติดังกล่าว บลจ.วรรณ เชื่อมั่นว่า ภายใน 3 ปีข้างหน้านี้ กองทุนLife Settlement ยังเป็นสินทรัพย์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนเป็นบวกได้ในทุกสภาวะตลาด แม้เผชิญกับความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกต่างๆ” นายพจน์กล่าว
ทั้งนี้ บลจ.วรรณ แนะนำกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกประมาณ 10%-20% ของพอร์ตทั้งหมด โดยกองทุน ONE-LS7-UI และ ONE-LS7UH-UI ควรเป็นส่วนหนึ่งในสินทรัพย์ทางเลือกที่มีในพอร์ตควบคู่ไปกับการลงทุนในสินทรัพย์ดั้งเดิมอย่างหุ้น ตราสารหนี้ และสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างความสมดุลของพอร์ตการลงทุนให้สามารถต้านทานความผันผวนที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้