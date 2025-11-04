ไทยประกันชีวิต จัดพิธีถวายความอาลัยแด่   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย พลเอกวินัย ภัททิยกุล ประธานกรรมการ และ นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่
3 พฤศจิกายน 2568 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่
ภายในพิธี พลเอกวินัย ภัททิยกุล ประธานกรรมการ ได้กล่าวถวายความอาลัย พร้อมกันนี้ คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานพร้อมใจกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที และร่วมลงนามในสมุดถวายความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยตลอดระยะเวลากว่า 7 ทศวรรษ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประเทศชาติ และเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรของพระองค์เสมอมา พระองค์ทรงเป็นผู้มีน้ำพระทัยอ่อนโยน เปี่ยมไปด้วยพระเมตตา และทรงมีความรัก ความห่วงใยอย่างลึกซึ้งต่อพสกนิกร ดังที่ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญา “แม่แห่งแผ่นดิน” ที่ปวงชนชาวไทยเทิดทูนเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม
คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงาน บมจ.ไทยประกันชีวิต ขอตั้งจิตปณิธานที่จะน้อมนำแนวพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานไว้ มาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต และแนวทางในการดำเนินงาน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติสืบไป