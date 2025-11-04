พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายความอาลัย แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล และจัดพิธีถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โอกาสนี้ นายอนิล วัธวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลและ คณะผู้บริหารจากกลุ่มบริษัทฯ ร่วมน้อมถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สำนักงานใหญ่ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ในโอกาสเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในวาระครบรอบ 30 ปีแห่งการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นพลังขับเคลื่อนในการมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป