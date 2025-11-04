กลุ่มเอไอเอโชว์ธุรกิจใหม่โต25% เอเชียแกร่งดันเบี้ยรับรวม11.9พันล้านUS

เอไอเอเผยผลงานไตรมาส 3/2568 เดินหน้ากลยุทธ์เติบโตเชิงรุกในเอเชีย หนุนมูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) เพิ่มขึ้น 25% สู่ 1,476 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่เบี้ยประกันภัยรับปีแรก (ANP) โต 14% และอัตรากำไร VONB ขยับขึ้นแตะ 58.2% ย้ำช่องทางขายหลักทั้งเอเจนซี่และพันธมิตรยังสร้างการเติบโตเลขสองหลักใน 11 ประเทศ ขณะที่เอไอเอ ประเทศไทยยังรักษาเบอร์หนึ่งตลาด VONB โต 20% ตามความต้องการประกันชีวิตและสุขภาพที่ยังแข็งแกร่ง
นายหลี่ หยวน ซยอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเอไอเอ กล่าวว่า “เอไอเอ ยังคงดำเนินกลยุทธ์การเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ส่งผลให้ไตรมาสนี้ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมอีกครั้ง ขณะที่เราคว้าโอกาสอันดีในตลาดประกันชีวิตและสุขภาพทั่วเอเชีย ในไตรมาสที่สามของปี 2568 นี้ เราสามารถเพิ่มมูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) ได้ถึงร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และมีการเติบโตแบบเลขสองหลักใน 11 ประเทศ
“ช่องทางการขายของเรานับเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญ ครอบคลุมถึงทั้งช่องทางพรีเมียร์ เอเจนซี่ และช่องทางพันธมิตรซึ่งสามารถสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งมากในไตรมาสนี้ ผมมั่นใจว่าการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจะช่วยขยายพอร์ตธุรกิจที่มีอยู่ และผลักดันให้รายได้และการสร้างกระแสเงินสดเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว
โดยรวมแล้ว มูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) ของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เป็น 1,476 ล้านเหรียญสหรัฐ เบี้ยประกันภัยรับปีแรก (ANP) เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เป็น 2,550 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่อัตรากำไรของมูลค่าธุรกิจใหม่ เพิ่มขึ้น 5.7 จุด เป็นร้อยละ 58.2 จากการปรับสัดส่วนในส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยม อัตรากำไรที่รายงานตามมูลค่าปัจจุบันของเบี้ยประกันภัยธุรกิจใหม่ (PVNBP) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 11 ในขณะที่เบี้ยประกันภัยรับรวม (TWPI) เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เป็น 11,910 ล้านเหรียญสหรัฐ
กำไรจากการให้บริการตามสัญญาของธุรกิจใหม่ (NB CSM) สำหรับไตรมาสที่สามของปี 2568 เพิ่มขึ้นกว่า ร้อยละ 25 ธุรกิจใหม่ที่มีกำไรอย่างต่อเนื่องช่วยเพิ่มเข้ามาเสริมรายได้ที่เกิดขึ้นประจำจากธุรกิจที่มีอยู่แล้ว ตอกย้ำความเชื่อมั่นของเราในการบรรลุเป้าหมายของกำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี (OPAT) ต่อหุ้นที่ร้อยละ 9 ถึง11 ต่อปี ตั้งแต่ปี 2566 ถึง 2569
สำหรับประเทศไทย เรายังคงครองตำแหน่งผู้นำตลาดอย่างชัดเจนและมีอัตราการเติบโตของมูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) อยู่ที่ร้อยละ 20 ในไตรมาสที่สามของปี 2568 ความต้องการผลิตภัณฑ์คุ้มครองแบบดั้งเดิมและผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิต ลิงค์) ของเราที่ยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตรากำไรของมูลค่าธุรกิจใหม่อยู่ในระดับใกล้เคียงกับที่รายงานในช่วงครึ่งปีแรกการมุ่งมั่นสรรหาตัวแทนที่มีคุณภาพของเราส่งผลให้จำนวนผู้สมัครตัวแทนใหม่และผู้นำหน่วยงานเพิ่มขึ้น
โดยรวม ตลาดอาเซียนมีการเติบโตของมูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) สูงขึ้นร้อยละ 15 โดยได้รับแรงสนับสนุนจาก การเติบโตสองหลักจากทั้งช่องทางตัวแทนและช่องทางพันธมิตร
เอเชียเป็นภูมิภาคที่มีความน่าสนใจมากที่สุดในโลกสำหรับธุรกิจประกันชีวิตและสุขภาพ โดยมีปัจจัยสนับสนุนเชิงโครงสร้าง เช่น ความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้น ระดับการเข้าถึงประกันที่ยังต่ำ และความครอบคลุมของสวัสดิการสังคมที่จำกัด ซึ่งถือเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาว แม้จะมีความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจ มหภาคในระยะสั้นก็ตาม เอไอเออยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นในการคว้าโอกาสสำคัญเหล่านี้ ด้วยข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่แข็งแกร่งและความหลากหลายของตลาดที่เราดำเนินงานผลงานที่ยอดเยี่ยมของเราแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์การเติบโต และความสามารถในการดำเนินงานอย่างมีวินัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง