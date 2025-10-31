กบข. ผนึกกำลังจุฬาฯ ปั้นนักลงทุนรุ่นใหม่ พร้อมเสริมแกร่งองค์กร สู่เป้าหมาย “สมาชิกเกษียณมีสุข”

กบข. เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นในบทบาทองค์กรด้านการลงทุนเพื่อสังคม ผนึกกำลังจุฬาฯ พัฒนานิสิตรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ พร้อมต่อยอดนวัตกรรมสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิก เพื่ออนาคตการเกษียณมีสุข
นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของนิสิตในด้านการเงินการลงทุน โดยมุ่งหวังให้เกิดการต่อยอดสู่การพัฒนาบุคลากรคุณภาพที่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจและสังคมไทยในอนาคต
ความร่วมมือครั้งนี้ ครอบคลุมกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ การบรรยายพิเศษโดยบุคลากรจาก กบข. การฝึกงานระหว่างปิดภาคเรียน การศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงานจริง การสนับสนุนโครงการแข่งขันทางวิชาการ และการมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
โดย กบข. เล็งเห็นถึงศักยภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยี และมีมุมมองใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้กับการดำเนินงานขององค์กร โดยเฉพาะการสนับสนุนการแข่งขันทางวิชาการ เช่น การประกวดนวัตกรรมหรือแผนธุรกิจ ซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญในการค้นหาแนวคิด ที่สามารถนำมาพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิก กบข. เพื่อการเกษียณอย่างมีสุข
“กบข. มุ่งมั่นสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นในบทบาทขององค์กรที่ไม่เพียงดูแลผลประโยชน์ของสมาชิก แต่ยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมผ่านการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะนิสิตซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ความร่วมมือครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ กบข. จะได้แนวคิดจากเยาวชนรุ่นใหม่ ที่สามารถนำมาพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้สมาชิก เพื่อการเกษียณอย่างมีสุข อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการคัดเลือกและพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถได้ร่วมงานกับ กบข. ในอนาคต” นายทรงพล กล่าว
ด้าน ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า คณะฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ กบข. ให้ความสนใจและร่วมมือกับคณะฯ ในการพัฒนานิสิต ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยในอนาคต โดยการลงนามในบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของการทำงานร่วมกัน และมั่นใจว่าทั้งสององค์กรจะสามารถใช้จุดแข็งที่ตนเองมีเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นิสิต เช่น ทางคณะฯ มีคณาจารย์ที่สามารถให้องค์ความรู้แก่นิสิตได้เป็นอย่างดี ในขณะที่ทาง กบข. สามารถมอบประสบการณ์ทำงานจริงให้แก่นิสิตได้ ซึ่งการผลักดันให้นิสิตได้ฝึกงานกับองค์กรภายนอกถือเป็นเป้าหมายสำคัญประการหนึ่งของคณะฯ
นอกจากนี้ ดร.ธารทัศน์ ยังกล่าวด้วยว่าความร่วมมือนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การพัฒนานิสิตเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคคลากรของ กบข. และคณะฯ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอนของคณาจารย์ให้มีความทันสมัย รวมทั้งนำไปสู่การพัฒนาคำถามสำหรับการทำวิจัยของคณาจารย์ได้
บันทึกความเข้าใจฉบับนี้มีระยะเวลา 3 ปี โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาบุคลากรคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกธุรกิจในยุคปัจจุบัน พร้อมสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับภาคการเงินการลงทุนไทย