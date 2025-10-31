กลุ่มพรูเด็นเชียลโชว์ผลงานกำไรจากธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้น 13%

กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล แถลงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 68) โดยมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นจากผลกำไรธุรกิจใหม่ (New Business Profit) ที่เติบโตเพิ่มขึ้น 13% (ตามวิธีการคำนวณแบบ Traditional Embedded Value -TEV) อยู่ที่ 705 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว) และ มีเบี้ยประกันภัยรับปีแรกแบบคำนวณรายปี (APE) เติบโตเพิ่มขึ้น 10% อยู่ที่ 1,716 ล้านเหรียญ (เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปีที่ผ่านมา) รวมทั้งอัตรากำไรธุรกิจใหม่ (New Business Margin) ที่เพิ่มขึ้น 1 จุดเปอร์เซ็นต์
นายอนิล วัธวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล เปิดเผยว่า “เรายังคงรักษาฐานการเติบโตด้วยตัวเลขสองหลักอย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งไตรมาส การเติบโตนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการดำเนินกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องนับตั้งแต่ไตรมาสที่ผ่านมา โดยเราสามารถทำได้ดีทั้งด้านยอดขายและผลกำไรจากธุรกิจใหม่ที่เพิ่มขึ้น พรูเด็นเชียล ยังคงมุ่งเน้นการสร้างธุรกิจใหม่ที่เน้นคุณภาพสูง โดยช่องทางแบงก์แอสชัวรันส์และช่องทางตัวแทนยังคงเป็นช่องทางหลักที่สร้างผลกำไรจากธุรกิจใหม่ (New Business Profit) โดยมีอัตราการเติบโตอยู่ในระดับใกล้เคียงกับครึ่งปีแรก”
“เรายังคงเรายังคงเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งให้กับช่องทางตัวแทน โดยเฉพาะในตลาดอาเซียน ซึ่งเรามองเห็นศักยภาพในการต่อยอดความสำเร็จจากการเติบโตในตลาดจีนและฮ่องกง โครงการสำคัญต่างๆที่เราดำเนินการนั้น มุ่งยกระดับและพัฒนาคุณภาพตัวแทนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสรรหาตัวแทนคุณภาพผ่านโครงการ “PruVenture” ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเราสามารถสรรหาตัวแทนคุณภาพได้มากกว่าการสรรหาผ่านช่องทางอื่นๆ” นายอนิล กล่าวเสริม
สำหรับช่องทางแบงก์แอสชัวรันส์นั้น ยังคงเห็นการเติบโตอย่างแข็งแกร่งอีกหนึ่งไตรมาส ด้วยความร่วมมือที่แน่นแฟ้นกับพันธมิตรทางธนาคารจากสัดส่วนของผลกำไรที่ยังคงสูงกว่าปีก่อนต่อเนื่อง สะท้อนถึงความร่วมมือกับพันธมิตรทางธนาคาร ในการสร้างธุรกิจใหม่ที่มุ่งเน้นคุณภาพเป็นสำคัญ จากผลการดำเนินงานที่มีการเติบโตต่อเนื่องมาตลอดทั้งปี ทำให้กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลค่อนข้างมั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินปี 2568 และเป้าหมายระยะกลางปี 2570 ได้ตามแผนที่วางไว้