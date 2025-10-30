ทิพยประกันภัย จับมือ HIVE by Income พลิกโฉมวงการประกันภัยไทย เข้าถึงความคุ้มครองเพียง3บาท

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้นำในธุรกิจประกันวินาศภัยของประเทศไทย เดินหน้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ HIVE by Income บริษัทอินชัวร์เทคในเครือ Income Insurance จากประเทศสิงคโปร์ เปิดตัว “TIP SNACK” นวัตกรรมประกันภัยรูปแบบใหม่ภายใต้แพลตฟอร์ม Subscription Insurance รายแรกของประเทศไทย ชูประกันภัยที่ “ยืดหยุ่น คล่องตัว และเข้าถึงง่าย” ตอบรับความต้องการของผู้บริโภคยุคดิจิทัล
ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “TIP SNACK คือแพลตฟอร์ม Subscription Insurance เต็มรูปแบบรายแรกของประเทศไทย ที่สะท้อนการก้าวสู่การเป็น Next-Generation Insurer ของทิพยประกันภัย โดยผู้บริโภคสามารถสมัครสมาชิก ปรับเปลี่ยน หรือหยุดใช้
“ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและเพิ่มช่องทางให้แก่คนไทยเข้าถึงความคุ้มครองได้สะดวกยิ่งขึ้นสามารถมีความคุ้มครองอุบัติเหตุเริ่มต้นด้วยเบี้ยประกันเพียง3บาทก็สามารถได้รับความคุ้มครองถึง400บาท และน่าจะตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้ยืดหยุ่นมากขึ้น”
สำหรับบริการได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการ เช่น หยุดความคุ้มครองทันทีเมื่อไม่ต้องการใช้งาน หรือปรับเพิ่มลดความคุ้มครองได้ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งยังสมัครใช้งานได้ทุกเมื่อ ในราคาที่เข้าถึงง่าย คุ้มค่า และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง ถือเป็นการยกระดับบริการประกันภัยให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ภายใต้แนวคิด Insurance as a Lifestyle Service ที่จะเปลี่ยนมุมมองการทำประกันภัยให้ใกล้ชิดและยืดหยุ่นยิ่งกว่าเดิม”
Mr.Andrew Yeo ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร HIVE by Income กล่าวเสริมว่า “เราภูมิใจที่ได้นำเทคโนโลยีของ HIVE มาผสานกับความเชี่ยวชาญของทิพยประกันภัย เพื่อยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมประกันภัยในภูมิภาค TIP SNACK เป็นมากกว่าการทำประกันแบบเดิม แต่คือประสบการณ์ใหม่ที่ผู้บริโภคสามารถบริหารความคุ้มครองของตนเองได้อย่างอิสระ ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ทั้งเรียบง่ายและปลอดภัย และเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมประกันในภูมิภาคนี้”
ภายใต้แพลตฟอร์ม TIP SNACK ลูกค้าสามารถ “สมัครสมาชิก หยุดชั่วคราว หรือปรับเปลี่ยนความคุ้มครองได้ทุกเมื่อ” ผ่านระบบดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสูงสุด โดยเริ่มต้นด้วยผลิตภัณฑ์แรก “Personal Accident Subscription Plan” หรือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบสมัครสมาชิก ที่ให้ผู้ใช้เลือกความคุ้มครองได้ตามไลฟ์สไตล์ของตนเอง พร้อมขยายไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นในอนาคต
ความร่วมมือครั้งนี้ยังตอกย้ำความมุ่งมั่นของทิพยประกันภัยในการเป็นผู้นำตลาดประกันวินาศภัยอันดับหนึ่งของประเทศไทย โดยเน้นการมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าประกันภัย (Beyond Insurance) ผ่านนวัตกรรม เทคโนโลยี และความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ