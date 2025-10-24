“สาระ ล่ำซำ” รับรางวัล “ครอบครัวสร้างสุข” จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จัดงาน “มหกรรมครอบครัว (FAM FESTIVAL 2025)” ภายใต้แนวคิด “เวลาของเรา ครอบครัวของเรา” เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวไทยตระหนักถึงคุณค่าของการใช้เวลาร่วมกัน พร้อมเปิดพื้นที่แห่งความสุขให้ทุกช่วงวัยได้เรียนรู้ แบ่งปัน และร่วมทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ทั้งด้านนันทนาการ งานฝีมือ สุขภาพ และการพัฒนาทักษะชีวิต
ภายในงาน ได้จัดพิธีมอบรางวัล “ครอบครัวสร้างสุข” แก่ครอบครัวต้นแบบจากทั่วประเทศ จำนวน 18 ครอบครัว เพื่อยกย่องครอบครัวที่มีความรัก ความเข้าใจ และร่วมกันสร้างบรรยากาศแห่งความอบอุ่นภายในบ้านอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติให้รับรางวัล “ครอบครัวสร้างสุข” ดังกล่าว
รางวัล “ครอบครัวสร้างสุข” จัดขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เพื่อยกย่องครอบครัวที่เป็นแบบอย่างของความรัก ความเข้าใจ การสื่อสารที่อบอุ่น และการใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณค่า ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของสังคม ที่เข้มแข็ง
การได้รับรางวัลในครั้งนี้สะท้อนถึงแนวทางการดำเนินชีวิตที่สมดุลของ “นายสาระ ล่ำซำ” ทั้งในบทบาทของผู้นำองค์กรและหัวหน้าครอบครัว ที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ภายในบ้าน การส่งต่อคุณค่าของความอบอุ่น และการสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมไทยเห็นถึงพลังของ “ครอบครัว” ในการหล่อหลอมคนดีและขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความสุขและยั่งยืน สอดคล้องกับแนวคิด “เวลาของเรา ครอบครัวของเรา” ที่มุ่งให้ทุกครอบครัวไทยใช้เวลาอย่างมีความหมาย เพื่อสร้างสุขที่แท้จริงร่วมกัน
ในโอกาสนี้ นายกิตติ อินทรกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นายสาระ ล่ำซำ โดยมี นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมผู้บริหารบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารเมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่