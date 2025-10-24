XSpringจ่อIPO กองควอนตัมคอมฯ ธุรกิจแห่งอนาคตมูลค่าตลาดกว่า 9 พันล้านดอลล่าร์ฯ

บลจ.XSpring เตรียมเสนอขายครั้งแรก กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงควอนตัมคอมพิวเตอร์ – X-QUANTUMวันที่ 27 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2568 จับสัญญาณการลงทุนรับเทรนด์การขับเคลื่อนไปข้างหน้าของโลกด้วย ควอนตัมคอมพิวเตอร์ ด้วยมูลค่าการตลาดล่าสุดสูงถึง 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
นายยศกร ฟอลเล็ต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด หรือ XSpringAM เปิดเผยว่า ในปีนี้ XSpring AM ยังคงนโยบายในการสร้างทางเลือกเพื่อเป็นโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงสินทรัพย์ใหม่ ๆ ที่ให้ผลตอบแทนสูงล่าสุดเตรียมเสนอขาย กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงควอนตัมคอมพิวเตอร์ – X-QUANTUM กองทุนประเภท ฟีดเดอร์ฟันด์ (Feeder Fund) ที่ลงทุนโดยตรงในกองทุนหลัก VanEckQuantum Computing UCITS ETF ไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สำหรับ VanEckQuantum Computing UCITS ETF เป็นท็อป 5 ของกองทุน Quantum Computing ที่โดดเด่นที่สุดในปีนี้ และได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกโดยเฉพาะในยุคที่โลกกำลังเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งด้วยพลังการคำนวณและประมวลผลขั้นสูงรูปแบบใหม่ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทุกมิติของโลกดิจิทัล ‘ควอนตัมคอมพิวเตอร์’ จึงถูกยกให้เป็นเทคโนโลยีที่เป็นหัวใจสำคัญของยุคต่อไป
โดยกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงควอนตัมคอมพิวเตอร์ – X-QUANTUM เตรียมเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2568 เริ่มซื้อ–ขายได้ทุกวันทำการตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไปลงทุนเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท ซื้อขายง่าย ๆ ผ่านXSpring Mobile Application หรือ ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนทั่วประเทศ
กองทุนนี้เป็นตัวกลางให้นักลงทุนสามารถลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่มีรายได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งมาจากธุรกิจเกี่ยวกับ ‘เทคโนโลยีควอนตัม’ ครอบคลุมตั้งแต่การวิจัย พัฒนา ออกแบบ ผลิตจนถึงการประยุกต์ใช้ควอนตัมคอมพิวเตอร์ในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งเทคโนโลยีควอนตัมเริ่มถูกนำมาใช้จริงแล้ว ไม่ว่าจะในวงการแพทย์ เพื่อค้นคว้ายารักษาโรคชนิดใหม่ หรือในโลกการเงิน เพื่อวิเคราะห์สินทรัพย์การลงทุนอย่างแม่นยำยิ่งขึ้น เมื่อเทคโนโลยีนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงใช้งานจริงอย่างคุ้มค่า
XSpring AM มองว่านี่คือ ‘จังหวะสำคัญ’ ของการลงทุนในอนาคตที่จะเติบโตต่อเนื่องในระยะยาว โดยจากข้อมูลคาดการณ์จากMcKinsey & Company ล่าสุด พบว่ามูลค่าของธุรกิจควอนตัมคอมพิวเตอร์ปัจจุบันมีมูลค่าการตลาดอยู่ที่ 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และคาดว่าจะเติบโตเป็น 1.3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2583