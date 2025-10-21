เมืองไทยสไมล์คลับ จัดกิจกรรม “เมืองไทยสไมล์ ฟุตบอลคลินิก”ร่วมเติมเต็มความฝัน พร้อมสร้างแรงบันดาลใจ สู่การเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพ

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยเมืองไทยสไมล์คลับ เดินหน้าส่งมอบความสุขและรอยยิ้มให้สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจัดกิจกรรมสุดพิเศษ “เมืองไทยสไมล์ ฟุตบอลคลินิก” กิจกรรมที่จะเป็นส่วนช่วยสร้างแรงบันดาลใจ เติมเต็มความฝันให้น้อง ๆ สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับและผู้ปกครอง ที่จะก้าวเข้าสู่ฟุตบอลไทย ในบรรยากาศสุดพิเศษที่สุดแห่งความประทับใจ ภายในงานมี ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ และ นางสาวนิรัตน์ บูชาสุข รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับน้อง ๆสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับและผู้ปกครอง ที่เข้าร่วมกิจกรรมเมืองไทยสไมล์ฟุตบอลคลินิก
โดยในกิจกรรมดังกล่าว เมืองไทยสไมล์คลับ ได้พาน้อง ๆ ผู้มีความฝันและความรักในกีฬาฟุตบอล มาเพิ่มทักษะ เลี้ยง ส่ง โหม่ง ยิง แบบจัดเต็ม นำโดย“โค้ชเอ๊กซ์” วสพล แก้วผลึก โค้ชระดับโปรไลเซนส์ ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคด้านฟุตบอล พร้อมเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้ฝึกฝนความเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพ กับนักฟุตบอลอาชีพสโมสรการท่าเรือ ดีกรีทีมชาติไทย ไม่ว่าจะเป็น “ต้น” ธีรศักดิ์ เผยพิมาย “ยิม” วรชิต กนิตศรีบำเพ็ญ “พีม” สิทธา บุญหล้า และ “ไนซ์” ชานุกูล ก๋ารินทร์ เพื่อนำทักษะต่าง ๆ มาใช้ในสนามจริงกับมินิทัวร์นาเมนต์สุดมัน และกิจกรรมมินิแมตซ์ ที่ได้รับความรู้เต็มอิ่ม ด้วยการแนะนำเทคนิคก่อนการแข่งขัน สัมผัสบรรยากาศแบบการแข่งขันชุดใหญ่
นอกจากกิจกรรมสนุกสุดฟินตลอดทั้งวันแล้ว “เมืองไทยสไมล์ ฟุตบอลคลินิก” ยังพาน้อง ๆ พบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษ! โค้ชมาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ที่มาร่วมในการถ่ายทอดประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจในครั้งนี้ พร้อมมอบประกาศนียบัตรร่วมกับ โค้ชเอ๊กซ์ วสพล แก้วผลึกและถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหารจากเมืองไทยประกันชีวิต ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้ม
ทั้งนี้สามารถสัมผัสความสุขและรอยยิ้มของน้องๆ พร้อมติดตามกิจกรรมสนุก ๆ อีกมากมายจาก เมืองไทยสไมล์คลับ ได้ที่ Facebook Page : Muang Thai Life และสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ ยังสามารถติดตามกิจกรรมรวมถึงสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่เมืองไทยสไมล์คลับคัดสรรมาพิเศษแบบครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ และตอบโจทย์ความหลากหลายทุกความต้องการเพิ่มเติม ได้ที่ MTL Click Application สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android หรือเว็บไซต์ www.muangthai.co.thตลอดจนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1766 กด 4 เมืองไทยประกันชีวิต หรือศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศ