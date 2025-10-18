เมืองไทยประกันชีวิต ให้การต้อนรับ วปส. รุ่นที่ 13 พร้อมจัดบรรยายพิเศษ “เมืองไทยมีสาระ” เปิดมุมมองด้านประกันชีวิต และนวัตกรรมแห่งการสร้างความสุขที่ยั่งยืน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นางจันทรา บูรณฤกษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท นางณาตยา สุขุม กรรมการบริษัท ดร.ณฐพร พันธุ์อุดม กรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 13 (Thailand Insurance Leadership Program) ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่
ในโอกาสนี้ นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เมืองไทยมีสาระ” ถ่ายทอดวิสัยทัศน์แห่งการขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคตอย่างยั่งยืน โดยสะท้อนถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้น การสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน (Sustainable Growth) ผ่านการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในทุกช่วงชีวิต
นายสาระ ล่ำซำ ได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการเป็นมากกว่าบริษัทประกันชีวิตแต่คือองค์กรที่ผสานพลังของบุคลากรจากหลากหลายรุ่นและความคิด ให้ทำงานร่วมกันบนพื้นฐานของ แรงบันดาลใจ คุณค่า และเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการส่งต่อความสุขไปยังลูกค้าและสังคม โดยเชื่อมั่นว่าการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความรู้และการพัฒนาจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ
ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ “เมืองไทยมีสาระ” ไม่เพียงสะท้อนถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มีเป้าหมายชัดเจนเท่านั้น แต่ยังแสดงถึงพลังของความคิดสร้างสรรค์และความรับผิดชอบต่อสังคม ที่บริษัทยึดมั่นในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ “การส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าคนสำคัญ” ซึ่งเป็นหัวใจของแบรนด์ “Happiness Means Everything” ที่องค์กรยึดถือมาโดยตลอด
ด้าน ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Leveraging AI for Insurance” เปิดมุมมองการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มายกระดับการให้บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเมืองไทยประกันชีวิตในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีและข้อมูล (Data-Driven & AI-Powered Organization)
ดร.สุธี โมกขะเวส ยังเน้นถึงการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible AI) ควบคู่กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงการพัฒนาทักษะบุคลากรที่ผสานการใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมให้ความตระหนักด้านความถูกต้องของข้อมูลเป็นสำคัญ เพื่อให้ AI เป็นเครื่องมือที่สร้างคุณค่าและความยั่งยืนให้กับธุรกิจได้อย่างแท้จริง
นอกจากนี้ คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 13 ยังได้ร่วมกิจกรรมแห่งความสุขและรอยยิ้มที่เมืองไทยประกันชีวิต ได้จัดเตรียมไว้ให้ในช่วงท้ายของงาน ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความประทับใจ #muangthailife #เมืองไทยประกันชีวิต