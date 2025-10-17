เมืองไทยยูนิตลิงค์ เปิดตัว mDesign เพิ่มทางเลือกใหม่‘จ่ายเบี้ยสั้น’ คุ้มครองชีวิตยาว พร้อมบริการบริหารพอร์ตฟรี

เมืองไทยประกันชีวิต เพิ่มตัวช่วยสร้างพอร์ตชีวิตของคุณให้เติบโตอย่างมั่นคง ด้วยประกันชีวิตควบการลงทุน mDesign จ่ายเบี้ยสั้น 3-5-10 ปี รับความคุ้มครองยาวถึงอายุ 99 ปี การันตีคุ้มครองชีวิตระหว่างช่วงเวลา ชำระเบี้ย
นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมืองไทยประกันชีวิต เดินหน้าตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงเพื่อคนที่คุณรัก ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านประกันชีวิตและสุขภาพ ที่คอยเคียงข้างดูแลในทุกช่วงของชีวิต (Trusted Lifetime Partner) เปิดตัวผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน mDesign แบบชำระเบี้ย 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี ทางเลือกที่ไม่ต้องชำระเบี้ยนาน แต่คุ้มครองชีวิตถึงอายุ 99 ปี(1)
mDesign เป็นแบบประกันชีวิตควบการลงทุนที่พัฒนาขึ้นมาอีกระดับ ให้คุณสร้างความคุ้มครองชีวิตได้สูงเท่าที่ต้องการ ตอบโจทย์การสร้าง“หลักประกันก้อนใหญ่” ได้ด้วย “เงินก้อนเล็ก” สมัครได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 75 ปี(2) เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 20,000 บาท ต่อปี(2) เลือกชำระเบี้ยประกันภัยได้ 4 แบบ คือ ชำระเบี้ยรายงวดถึงอายุ 98 ปีและแบบใหม่ชำระเบี้ย 3 ปี 5 ปี หรือ10 ปี ความคุ้มครองขั้นต่ำ 3 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก(2)เพื่อเพิ่มโอกาสนำเงินไปลงทุนมากขึ้น และไม่จำกัดความคุ้มครองชีวิตสูงสุด เบาใจได้ด้วยการการันตีความคุ้มครองชีวิต จำนวน 3 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก แม้มูลค่ากรมธรรม์จะเท่ากับหรือน้อยกว่าศูนย์ (Non - Lapse Guaranteed)(3)หมดกังวลด้วยทุนประกันชีวิตที่ปรับเพิ่มขึ้น ตามการเติบโตของเงินลงทุน พร้อมเพิ่มโอกาสการลงทุนที่มากกว่า ด้วยค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ที่ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน และยังสามารถเลือกเพิ่มเติมความคุ้มครองสุขภาพและโรคร้ายแรงได้
ทั้งนี้ mDesign เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการวางแผนชีวิตเพื่อเป้าหมายที่ชัดเจน ด้วยระยะเวลาการชำระเบี้ยที่แน่นอน ต้องการความคุ้มครองที่สูง มีความเข้าใจเรื่องการลงทุน ต้องการความยืดหยุ่น สามารถเพิ่ม-ลดหรือหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยได้ พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อเตรียมพร้อมส่งต่อความมั่นคงด้วยประกันชีวิต
“mDesign เป็นประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเลือกรับความคุ้มครองชีวิตได้สูง และยังสามารถจัดพอร์ตกองทุนรวมได้หลากหลาย เข้าถึงกองทุนคุณภาพที่บริษัทฯ ได้คัดสรรจาก บลจ.ชั้นนำ ทั้งยังมี MTL Portfolio Management บริการบริหารพอร์ตการลงทุนโดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการลงทุน ที่จะดูแลการคัดเลือกกองทุนรวม กำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงาน รวมถึงปรับเปลี่ยนการลงทุนให้ทันตามสถานการณ์ เหมาะสำหรับลูกค้าที่ไม่มีเวลาบริหารพอร์ตการลงทุนต้องการให้มีการติดตามพอร์ตการลงทุนยูนิตลิงค์ให้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุทุกเป้าหมายทางการเงินได้อย่างมั่นใจ” นายสาระ กล่าว