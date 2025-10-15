อีสท์สปริงเปิด “ES-GAINCOME-UH”   ชูลงทุนหลากสินทรัพย์ทั่วโลกสร้างกระแสเงินสด

บลจ.อีสท์สปริง เปิดเพิ่มกองทุน “ES-GAINCOME-UH” แบบไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ลงทุนผ่านกองทุน AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES กระจายลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายทั่วโลกทั้งหุ้น ตราสารหนี้และหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง เพิ่มโอกาสในการสร้างกระแสเงินสดท่ามกลางความผันผวนของตลาด IPO 14-20 ต.ค.68 นี้
นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า บลจ.อีสท์สปริงเปิดตัวกองทุนใหม่เพิ่มอีก 1 กอง ด้วยธีม Multi Asset Income จากการเสนอขายกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income-Unhedged (ES-GAINCOME-UH) แบบไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 14-20 ตุลาคม 2568 ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1 บาท เพื่อกระจายลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายทั่วโลก พร้อมกับโอกาสสร้างกระแสเงินสดท่ามกลางความไม่แน่นอนของดลาด ผ่านกองทุน AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I2 USD บริหารจัดการโดย Amundi Luxembourg SA ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สำหรับพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก AMUNDI FUND INCOME OPPORTUNITY มีการกระจายลงทุนในสินทรัพย์หลักที่สำคัญ ประกอบด้วย ตราสารหนี้ 29.72% , หุ้น 27.88% และหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง* 19.68% โดยมีการลงทุนมากสุดใน 5 ประเทศ ได้แก่ 1. อเมริกาเหนือ 25.83%, 2. กลุ่มประเทศสมาชิก EMU (European Monetary Union) 8.60% 3.ประเทศตลาดเกิดใหม่ 3.80% 4. ญี่ปุ่น 1.55% และ 5. เอเชีย ยกเว้นญี่ปุ่น 1.22% ตามลำดับ (ที่มา: AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES - I2 USD ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568)
ทั้งนี้ กองทุนหลัก AMUNDI FUND INCOME OPPORTUNITY จะมีความยืดหยุ่นในการปรับพอร์ตลงทุน โดยพิจารณาตามสภาวะเศรษฐกิจ การจัดพอร์ตลงทุนสินทรัพย์และคัดสรรหลักทรัพย์รายตัวประกอบด้วยหุ้นประมาณ 40-80 ตัว ตราสารหนี้มากกว่า 100 ตราสาร รวมทั้งหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง (ELN) เป็นต้น
“จุดเด่นของกองทุน ES-GAINCOME-UH คือ กองทุนหลักกระจายการลงทุนทั่วโลกอย่างยืดหยุ่น ครอบคลุมทั้งพันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ที่มีประกัน หุ้นกู้เอกชน หุ้นปันผลทั้งในและนอกสหรัฐ รวมทั้งยังใช้กลยุทธ์ลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง (ELN) เพื่อเพิ่มผลตอบแทนที่เชื่อมโยงกับหุ้นคุณภาพเพื่อรับผลตอบแทนผ่าน “คูปอง (Coupon)” ที่สูงกว่าตลาดตราสารหนี้ทั่วไป โดยยังคงอยู่ในระดับความเสี่ยงที่บริหารจัดการได้ ช่วยลดความผันผวนและสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอในทุกสภาวะตลาด นอกจากนี้ยังได้รับประโยชน์ในช่วงดอกเบี้ยขาลงจากการลดดอกเบี้ยทั่วโลก โดยเฉพาะจากสหรัฐฯที่เอื้อต่อการฟื้นตัวของราคาตราสารหนี้และสินทรัพย์เสี่ยง เหมาะสำหรับผู้ต้องการกระแสเงินสดประจำในภาวะตลาดผันผวน” นางสาวดารบุษป์ กล่าว
ทั้งนี้ หุ้นกู้อนุพันธ์แฝง (Equity-Linked Note หรือ ELN) คือ ตราสารทางการเงินประเภทหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ย (coupon) โดยอ้างอิงกับราคาของหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เมื่อครบกำหนดสัญญา หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสูงกว่าหรือเท่ากับระดับที่กำหนดไว้ กองทุนจะได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน พร้อมผลตอบแทนตามอัตราที่ระบุอย่างไรก็ตาม หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงปรับลดลง กองทุนจะได้รับเงินคืนตามราคาตลาดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันครบกำหนด ซึ่งอาจต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนไว้