KTAM เปิดกองตราสารหนี้ภัยพิบัติ เพิ่มผลตอบแทน-ลดผันผวนตามภาวะตลาด

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTAM) เปิดเผยว่า ปัจจุบันภัยธรรมชาตินับว่ามีความรุนแรงขึ้นทุกปี เช่น พายุเฮอร์ริเคนในสหรัฐฯ ไฟป่าในยุโรป หรือแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น ซึ่งนอกจากเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจด้วย เพราะการจ่ายค่าชดเชยต่าง ๆ นั้น อาจเกินกำลังของบริษัทประกันภัยได้ จึงเกิด Catastrophe Bond (CAT BOND) หรือตราสารหนี้ภัยพิบัติที่เป็นตัวช่วยรับความเสี่ยงของบริษัทประกัน โดยเรามองเห็นโอกาสจากตราสารหนี้ภัยพิบัติที่ซ่อนอยู่ท่ามกลางวิกฤต จึงได้เปิดเสนอขายกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้นที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน จำนวน 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดเคแทม Catastrophe Bond ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KT-CATBOND-UI) และกองทุนเปิดเคแทม Catastrophe Bond Unhedged ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KT-CATBONDUH-UI) เปิดเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 14 – 21ต.ค. นี้
CAT BOND หรือ Catastrophe Bond (ตราสารหนี้ภัยพิบัติ) เป็นหนึ่งในรูปแบบของ Insurance-Linked Securities (ILS) ซึ่งเป็นตราสารทางการเงินที่ช่วยให้บริษัทประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยต่อ (reinsurer) สามารถโอนความเสี่ยงที่เกิดจากภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันอื่นๆ ไปยังนักลงทุนในตลาดทุนได้
สำหรับโครงสร้าง Insurance-Linked Securities (ILS) จะมีผู้เกี่ยวข้องหลัก 3 ฝ่าย ได้แก่ (1) บริษัทประกัน หรือบริษัทประกันภัยต่อ (2) SPV หรือ Special Purpose Vehicle ซึ่งเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือทรัสต์ที่จัดตั้งและจดทะเบียนเพื่อดำเนินการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามกฎหมาย และ (3) กองทุนหรือนักลงทุน โดยโครงสร้างการทำงาน คือ เริ่มจากบริษัทประกัน หรือบริษัทประกันภัยต่อ ที่ต้องการลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ จะทำสัญญาประกันภัยต่อกับ SPV จากนั้น SPV จะระดมทุนโดยการออกตราสารหนี้ภัยพิบัติ หรือ CAT BOND เพื่อขายให้กับกองทุน หรือนักลงทุน ซึ่งเงินที่ได้จากการขายตราสารหนี้นี้จะถูกนำไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูงและถูกเก็บไว้ในบัญชีทรัสต์ (collateral trust) เพื่อเป็นหลักประกัน โดยกรณีที่ไม่เกิดภัยพิบัติ นักลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนพร้อมได้รับเงินลงทุนคืน แต่ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ บริษัทประกันภัยจะนำเงินต้นที่ระดมทุนได้ไปใช้ในการชดเชยค่าสินไหมทดแทนได้ นักลงทุนอาจสูญเสียเงินต้นบางส่วนหรือทั้งหมด แต่บริษัทประกันภัยจะมีเงินทุนมาใช้เพื่อจ่ายค่าชดเชย
อย่างไรก็ตาม ด้วยโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ของตราสารหนี้ภัยพิบัติ หรือ CAT BOND ทำให้มีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำกว่าตราสารหนี้ทั่วไป เนื่องจากเงินทุนที่ระดมได้จากนักลงทุนจะถูกนำไปเก็บไว้ในบัญชีทรัสต์ที่แยกออกจากผู้โอนความเสี่ยงและ SPV อย่างสิ้นเชิง ซึ่งจะช่วยป้องกันเงินทุนของนักลงทุนจากการล้มละลายหรือการผิดนัดชำระหนี้บริษัทประกันได้ ซึ่งแตกต่างจากตราสารหนี้ทั่วไปที่นักลงทุนมีความเสี่ยงโดยตรงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ทำให้โครงสร้างของ CAT BOND มีความปลอดภัยในส่วนของเครดิตสูงกว่า
สำหรับกองทุน KT-CATBOND-UI และ KT-CATBONDUH-UI (ความเสี่ยงระดับ 8+) มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder Investment Fund – Flexible Cat Bond (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับประกันภัย หรือ ILS ทั่วโลกซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ความเสียหายจากการประกันภัย ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติต่างๆ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับการขายผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันชีวิต
โดยทั้ง 2 กองทุนมีจุดเด่นจากการกระจายความเสี่ยงจากวัฏจักรของตลาด และจากการลงทุนในสินทรัพย์แบบดั้งเดิมได้อย่างดี และด้วยโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวจึงทำให้ผลตอบแทนจากหลักประกันขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ ขณะนั้น อีกทั้งสภาวะเงินเฟ้อและการเติบโตของความเสี่ยงพื้นฐานทั่วโลก ส่งผลให้ความต้องการในการบริหารความเสี่ยงด้านภัยพิบัติต่างๆ เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ผลตอบแทนจากการรับความเสี่ยง หรือ Risk Transfer Premium อยู่ในระดับที่น่าสนใจ นอกจากนี้ กองทุนหลักที่บริหารโดย Schroders Capital นับว่าเป็นทีมที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการกว่า 6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยสามารถสร้างผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงได้อย่างแข็งแกร่ง (ที่มา: Schroders Capital ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 67)