เมืองไทยประกันชีวิต จับมือ ธนาคารกสิกรไทย มอบความอุ่นใจพร้อมโปรโมชันคืนคุ้ม แก่สมาชิกเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ด เพียงซื้อหรือชำระเบี้ยประกันภัย รับเครดิตเงินคืนสุดคุ้ม

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมืองไทยประกันชีวิตร่วมกับธนาคารกสิกรไทย ตอกย้ำนโยบายการสร้างประสบการณ์ที่คุ้มค่าและเข้าถึงได้สำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม ด้วยการมอบโปรโมชันพิเศษ สำหรับผู้ซื้อหรือชำระเบี้ยประกันภัยของเมืองไทยประกันชีวิต ผ่านบัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ด
โดยโปรโมชันนี้ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการวางแผนทางการเงินควบคู่กับความคุ้มครอง ที่ตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ มอบทั้งเครดิตเงินคืนและคะแนนสะสมจากการใช้จ่ายที่เหนือกว่าบัตรทั่วไป โดยซื้อหรือชำระเบี้ยประกันภัยเมืองไทยประกันชีวิต ด้วยบัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ด รับความคุ้มค่าเหนือใคร ระยะเวลาโปรโมชันตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 – 30 พฤศจิกายน 2568 นี้
ต่อที่ 1: รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท/ท่าน ตลอดรายการ
พิเศษ เฉพาะผู้ถือบัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ด รับเครดิตเงินคืน 0.25% จากยอดชำระเบี้ยประกันภัย แบบไม่จำกัดวงเงิน พร้อมรับเครดิตเงินคืนตามยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ดังนี้
ยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป
บัตรเครดิตวีซ่ากสิกรไทย รับเครดิตเงินคืน
คะแนนสะสม เทียบเท่าเครดิตเงินคืน**
พิเศษ บัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ด รับเพิ่ม 0.25% จากยอดใช้จ่าย***
15,000 – 29,999 บาท
100 บาท
600 – 1,199 คะแนน เทียบเท่า 60 – 119 บาท
37 - 75 บาท
30,000 – 59,999 บาท
200 บาท
1,200 – 2,399 คะแนน เทียบเท่า 120 – 239 บาท
75 - 150 บาท
60,000 – 99,999 บาท
450 บาท
2,400 – 3,999 คะแนน เทียบเท่า 240 – 399 บาท
150 – 250 บาท
100,000 – 499,999 บาท
750 บาท
4,000 – 19,999 คะแนน เทียบเท่า 400 – 1,999 บาท
250 – 1,250 บาท
500,000 ขึ้นไป
4,000 บาท
20,000 คะแนน เทียบเท่า 2,000 บาท
(กรณีรูด 500,000 บาท)
1,250 บาท (กรณีรูด 500,000 บาท)
1,000,000 บาทขึ้นไป
เฉพาะบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทยและบัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ดระดับ Pink Gold
10,000 บาท
40,000 คะแนน เทียบเท่า 4,000 บาท
(กรณีรูด 1,000,000 บาท)
2,500 บาท (กรณีรูด 1,000,000 บาท)
หมายเหตุ: จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท/ท่าน ตลอดรายการ เฉพาะบัตร THE WISDOM กสิกรไทย และบัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ดระดับ Pink Gold จึงจะสามารถรับเงินคืน 10,000 บาทได้
วิธีลงทะเบียนต่อที่ 1: พิมพ์ MTL [เว้นวรรค] หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่ง SMS มาที่ 4545888
ต่อที่ 2: แลกรับเครดิตเงินคืน 10% ด้วย K Point ลูกค้าสามารถใช้คะแนน K Point เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนได้ 2 แบบ โดยแบบที่ 1 ทุก 1,000 คะแนน = เครดิตเงินคืน 100 บาท และแบบที่ 2 แลกเท่ายอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน 10% ทั้งนี้ จำกัดการแลกสูงสุด 500,000 คะแนน/ท่าน ตลอดรายการ
วิธีลงทะเบียนต่อที่ 2: พิมพ์ KIR [เว้นวรรค] หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย [เว้นวรรค] จำนวนยอดใช้จ่าย (ไม่ใส่จุดทศนิยม) ส่ง SMS มาที่ 4545888
โดยทั้งโปรโมชันนี้ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านการบริหารค่าใช้จ่ายและการสะสมคะแนนเพื่อแลกรับความคุ้มค่า