กรุงเทพประกันภัยยันเคสถนนสามเสนทรุด กระทบต่อกำไรไม่ถึง 1% เหตุมีประกันภัยต่อ

กรุงเทพประกันภัยแจงเหตุถนนสามเสนทรุดอยู่ระหว่างประเมินความเสียหายทั้งทรัพย์สินบุคคลภายนอกและตัวโครงการ ยืนยันว่าผลกระทบต่อผลประกอบการมีเพียงเล็กน้อย เนื่องจากได้กระจายประกันภัยต่อกว่า 99%
จากกรณีที่เกิดความเสียหายถนนสามเสนทรุดตัวบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงให้ทราบว่า ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการประเมินความเสียหายทั้งในส่วนทรัพย์สินบุคคลภายนอกและความเสียหายของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งบริษัทกรุงเทพประกันภัยได้เข้าร่วมรับประกันภัย 40% ของมูลค่ารวม ดังนั้น เมื่อสามารถสรุปความเสียหายได้แล้วบริษัทฯ ก็จะชดใช้ความเสียหายตามสัดส่วนที่รับประกันภัยไว้ แต่ทั้งนี้จะไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประกอบการของบริษัทฯ เนื่องจากกรุงเทพประกันภัยได้จัดสรรการประกันภัยต่อออกไปกว่า 99% ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบน้อยกว่า 1% ของมูลค่าความเสียหายรวมที่เกิดขึ้น