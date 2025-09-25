พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จับมือ มิชลิน รังสรรค์ค่ำคืนสุดพิเศษเพื่อขอบคุณลูกค้าทีทีบีกลุ่ม Wealth

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จับมือ มิชลิน ไกด์ ประเทศไทย รังสรรค์ค่ำคืนสุดพิเศษเพื่อขอบคุณลูกค้าทีทีบีกลุ่ม Wealth โดยมี นายฐากร ปิยะพันธ์ ผู้จัดการใหญ่ ทีเอ็มบีธนชาต พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมสัมผัสประสบการณ์เอ็กซ์คลูซีฟดินเนอร์ในงาน “A Mark of Legacy, Inspired by You” ซึ่งเป็นการร่วมมือกันครั้งแรกระหว่าง 2 เชฟมิชลินระดับแนวหน้าของประเทศไทย ได้แก่ เชฟดาวิเด การาวาเกลีย จากร้าน Côte by Mauro Colagreco ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสไตล์ริเวียร่าที่ผสมผสานความประณีตแบบฝรั่งเศส-อิตาเลียนเข้ากับวัตถุดิบไทยตามฤดูกาล และ เชฟ ชาลี กาเดอร์ จากร้าน Wana Yook ผู้รังสรรค์อาหารไทยดั้งเดิมในรูปแบบ tasting menu ที่เน้นข้าวและวัตถุดิบท้องถิ่น พร้อมแนวคิดเรื่องความยั่งยืนและการเคารพภูมิปัญญาท้องถิ่น
การร่วมรังสรรค์ค่ำคืนแห่งรสชาติในครั้งนี้ สะท้อนถึง ความหลากหลาย ความพิถีพิถัน และความใส่ใจในทุกรายละเอียด ที่เปรียบเสมือน “มรดก” ทางรสชาติที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น สอดคล้องกับแนวคิดของ PRULegacy ที่มุ่งมั่นในการส่งมอบคุณค่าและความมั่นคงให้กับลูกค้า ภายในงานยังได้มีการแนะนำ “ประกันชีวิต ทีทีบี อัลติเมทเลกาซี 99/3 ประกันส่งต่อมรดก รวมถึงการนำเสนอเอกสิทธิ์พิเศษและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับสมาชิก “PRULegacy” และ “PRULegacy+” ณ ร้านอาหาร Côte by Mauro Colagreco โรงแรม Capella Bangkok เร็วๆนี้