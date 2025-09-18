เมืองไทยประกันชีวิต ส่งแคมเปญ เข้า “เส้นชัย” ทุกเป้าหมายภาษีชวนมือใหม่-มือโปร วางแผนภาษีโค้งสุดท้ายของปี

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมืองไทยประกันชีวิตยังคงเดินหน้าในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และแคมเปญที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มและทุกไลฟ์สไตล์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงโค้งสุดท้ายของปี ที่ผู้คนเริ่มหันมาวางแผนและมองหาตัวช่วยเรื่องการลดหย่อนภาษี ซึ่งประกันถือเป็นหนึ่งในทางเลือกที่สามารถช่วยให้ ทุกคนได้เข้า “เส้นชัย” ลดหย่อนภาษี ตามเป้าหมายที่วางไว้
ล่าสุดเมืองไทยประกันชีวิต เปิดตัวแคมเปญ เข้า “เส้นชัย” ทุกเป้าหมายภาษี ด้วยแบบประกัน ที่ตอบโจทย์ด้านการวางแผนลดหย่อนภาษี ที่เข้าถึงได้ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า แม้เป้าหมายต่างกัน ก็สามารถเข้าเส้นชัยลดหย่อนภาษีได้เหมือนกัน ทั้งผู้ที่เป็นมือใหม่หัดลดหย่อน เป้าหมายอยากเริ่มต้นวางแผนภาษี แต่ยังไม่มีความรู้และไม่รู้จะเริ่มตรงไหน กลัวซับซ้อน และอยากได้คำแนะนำที่เข้าใจง่าย หรือมือโปร นักวางแผนภาษีตัวจริง ที่มีการวางแผนลดหย่อนภาษีเป็นประจำอยู่แล้วในทุกปี มองหาตัวช่วย เพื่อเปรียบเทียบให้การวางแผนให้คุ้มค่ามากขึ้น และได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับเป้าหมาย
พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายที่ไม่เพียงตอบโจทย์การคุ้มครอง แต่ยังมอบสิทธิในการลดหย่อนภาษี ให้เป้าหมายของแต่ละคน
● ประกันสุขภาพเหมาจ่าย : ดูแลค่ารักษาพยาบาล แอดมิตเหมาจ่าย พร้อมสิทธิลดหย่อนภาษี สูงสุด 25,000 บาท และหากซื้อให้บิดามารดา ยังใช้สิทธิลดหย่อนได้อีกสูงสุด 15,000 บาท
● ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ : ออมง่าย ได้รับการันตีเงินคืน เงินต้นไม่สูญหาย ได้เงินคืนทุกปี และยังลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท โดยผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ ได้แก่ เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ โปร 10/1 (Global)
● ประกันชีวิตแบบบำนาญ : ตัวช่วยวางแผนเกษียณ สร้างรายได้หลังเกษียณอย่างมั่นคงพร้อมสิทธิ ลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 300,000 บาท โดยผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ ได้แก่ เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/5
“ทุกคนมีเป้าหมายการวางแผนภาษีที่แตกต่างกัน แต่ไม่ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไร เมืองไทยประกันชีวิต พร้อมเคียงข้างพาคุณเข้าเส้นชัยลดหย่อนภาษีได้อย่างมั่นใจ ด้วยทางเลือกที่หลากหลาย ครอบคลุม คุ้มค่า และยังอุ่นใจจากความคุ้มครอง นอกจากนี้เรายังมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาประกันชีวิต ที่สามารถช่วยแนะนำ วางแผน และออกแบบ ตามเป้าหมายทางการเงินที่ลูกค้าแต่ละรายต้องการ ได้ด้วยความเป็นมืออาชีพอีกด้วย ” นายสาระ กล่าว