บลจ.อีสท์สปริง เตรียมจ่ายปันผลกองทุนอสังหาฯ “LUXF” 0.64 บาทต่อหน่วย รวมมูลค่ากว่า 125 ล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ คือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลักซ์ชัวรี่ (LUXF) สำหรับผลการดําเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ในอัตรา 0.64 บาทต่อหน่วย มูลค่ารวม 125,760,000 บาท โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 18 กันยายน 2568
สำหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ (LUXF) เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ที่มีนโยบายการลงทุนโดยซื้อทรัพย์สินที่ลงทุนที่บริษัท โรงแรม ป่าเกาะ จำกัด เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และได้ใช้ในการดำเนินกิจการ โครงการโรงแรมซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย ตั้งอยู่บนเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยปัจจุบันได้รับผลประโยชน์จากบริษัท ซัสเทนเนเบิ้ล ลัคชัวรี ฮอสพิทัลลิตี (ไทยแลนด์) จำกัด (เอสแอลเอช) ในฐานะผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ (LUXF) มีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลัง 5 ปี คือ ปี 2564อยู่ที่ 0.0850 บาทต่อหน่วย ปี 2565 อยู่ที่ 0.2400 บาทต่อหน่วย ปี 2566 อยู่ที่ 0.53 บาทต่อหน่วย ปี 2567 อยู่ที่ 0.75 บาทต่อหน่วย และปี 2568 มีการจ่ายปันผลไปแล้ว 0.21 บาทต่อหน่วย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 โดยรวมกับการจ่ายปันผลงวดนี้อีก 0.64 บาทต่อหน่วย รวมเป็นยอดจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 2.455 บาทต่อหน่วย (ที่มา: บลจ.อีสท์สปริง ณ วันที่ 4 กันยายน 2568)