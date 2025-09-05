กรุงศรี - PIMCOชูกองตราสารหนี้โลก ชี้โอกาสดีลงทุนรับมือดอกเบี้ยขาลง

จากการที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บลจ.กรุงศรี) มีเงินลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ PIMCO GIS Income Fund สูงสุดในอุตสาหกรรม โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวมกันมากกว่า 20,000 ล้านบาท ผ่าน 7 กองทุนที่เสนอขาย สะท้อนถึงความนิยมในกองทุนกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี (ข้อมูลจากมอร์นิ่งสตาร์ไทยแลนด์ ณ 22 ส.ค. 2568)
คุณสุภาพร ลีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงศรี จึงร่วมกับ Ms. Lily Feng, Vice President, Product Strategist จาก PIMCO ผู้บริหารกองทุนนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในกองทุนตราสารหนี้ชั้นนำระดับโลก จัดบรรยายพิเศษในงานสัมมนา “Navigating Global Fixed Income: Expert Perspectives by PIMCO and KSAM” โดยมีคุณเกียรติศักดิ์ ปรีชาอนุสรณ์, CFA ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนทางเลือก บลจ.กรุงศรี ร่วมให้มุมมองเศรษฐกิจและนำเสนอกลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพสูงทั่วโลก ที่สามารถตอบโจทย์ในภาวะตลาดปัจจุบัน
คุณเกียรติศักดิ์ กล่าวในงานสัมมนาว่า “ภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มชะลอตัว โดยเฉพาะภาคตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ที่ตัวเลขการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น ด้านตลาดมีการคาดการณ์ว่า FED อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 2 ครั้งในปีนี้ และมีความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับลงไปอยู่ที่ 3.0% ภายในสิ้นปี 2026 สำหรับกลยุทธ์การลงทุนที่ได้รับความนิยมในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยขาลงและตลาดมีความผันผวน คือการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้คุณภาพสูง เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคงและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด ดังนั้นการเพิ่มสัดส่วนของตราสารหนี้คุณภาพดีทั่วโลกเข้าไปในพอร์ตจึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ ซึ่งเราจะแนะนำกองทุนที่มีการกระจายลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภททั่วโลก พร้อมกับปรับพอร์ตอย่างยืดหยุ่นเพื่อจัดการความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนตามภาวะตลาดและอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลง”
ด้าน Ms. Lily กล่าวว่า “แม้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ในหลายภูมิภาคยังคงมีความ ท้าทาย แต่ตลาดตราสารหนี้คุณภาพดีทั่วโลกยังคงมีผลตอบแทนที่สูงขึ้นและมีศักยภาพเติบโตในระยะยาว โดยเฉพาะในตลาดตราสารหนี้ของประเทศที่พัฒนาแล้วยังเป็นทางเลือกการลงทุนที่นักลงทุนให้ความสนใจ ทั้งนี้การปรับตัวลดลงของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลและส่วนต่างเครดิต (credit spreads) ที่แคบลงสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในตราสารหนี้คุณภาพสูง นอกจากนี้ PIMCO ยังคาดการณ์ว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อจะเริ่มลดลงในบางภูมิภาค ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ย และราคาพันธบัตรจะปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้ผลตอบแทนจากตราสารหนี้หลายกลุ่มเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างน่าสนใจ และในช่วงเวลาตลาดผันผวนการลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีทั่วโลก ช่วยลดความผันผวนและเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนในช่วงดอกเบี้ยขาลง”
“ทั้งนี้ กองทุน PIMCO GIS Income Fund เข้าถึงโอกาสการลงทุนในตลาดตราสารหนี้มูลค่ากว่า 156 ล้านล้านดอลลาร์ทั่วโลก ด้วยกระบวนการคัดสรรสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพจึงมีศักยภาพในการเติบโตและเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ที่มั่นคงและสม่ำเสมอให้กับกองทุน โดยอัตราผลตอบแทนจากการถือครองเฉลี่ยของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนของกองทุน PIMCO GIS Income Fund อยู่ที่ 6.51% ณ เดือนกรกฎาคม 2025” (ที่มา PIMCO : 27 ส.ค. 2568 I ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่สามารถใช้เป็นการยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต)
คุณเกียรติศักดิ์ กล่าวเสริมว่า “สำหรับกองทุนตราสารหนี้ของ บลจ.กรุงศรี ที่มีนโยบายลงทุนในกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund มีอยู่ด้วยกัน 7 กองทุน ครบทุกความต้องการของผู้ลงทุน ได้แก่ กองทุน KF-CSINCOME เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการสะสมการเติบโตของผลตอบแทนไว้ในกองทุน กองทุน KF-SINCOME เหมาะกับนักลงทุนที่มองหาแหล่งสร้างผลตอบแทนในรูปแบบรายได้ประจำ ด้วยนโยบายของกองทุนที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ สำหรับผู้ที่ต้องการโอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยมีทั้งกองทุนชนิดสะสมมูลค่า (KF-SINCOME-FX-A) และกองทุนที่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (KF-SINCOME-FX-R) ให้เลือกลงทุน และกองทุนใหม่ล่าสุดอย่าง KF-SINCOME-USD ที่เปิดให้ลงทุนเป็นดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นสกุลเดียวกับกองทุนหลัก เหมาะกับผู้ที่มีการออมเป็นสกุลเงินนี้อยู่แล้ว นอกจากนี้ยังมีกองทุน KF-SINCOMERMF และกองทุน KF-SINCOME-FXRMF ที่ให้สิทธิในการลดหย่อนภาษีควบคู่กับโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวอีกด้วย”