FWD ประกันชีวิตเสริมบริการ เพิ่มทางเลือกพบแพทย์ออนไลน์

FWD ประกันชีวิต พร้อมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าด้วยการทำงานโดยให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก (customer-led) เพิ่มทางเลือกใหม่ในบริการ FWD Telemedicine ผ่านแอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) บริการพบแพทย์ออนไลน์ที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์ “สะดวกทุกที่ พร้อมดูแลคุณทุกวัน” ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงการปรึกษาแพทย์ได้จากทุกที่ พร้อมความสะดวกสบายเสมือนอยู่ในโรงพยาบาล โดยไม่ต้องเดินทางหรือรอคิวนาน ไม่ต้องสำรองจ่าย พร้อมจัดส่งยาถึงบ้าน เพื่อให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายและประหยัดเวลา
นายเดวิด โครูนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำประเทศไทยและกัมพูชา บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD ประกันชีวิต กล่าวว่า “เรามองว่าการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ควรเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวก จากข้อมูลมาตรฐานของกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ระยะเวลาเฉลี่ยในการให้บริการผู้ป่วยนอกควรอยู่ที่ไม่เกิน 90 นาที1 อย่างไรก็ตาม ด้วยจำนวนผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ระยะเวลาการให้บริการอาจขยายออกไป ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการของผู้คนยุคใหม่ที่มุ่งเน้นการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ FWD ประกันชีวิต จึงเพิ่มทางเลือกใหม่ในการพบแพทย์ออนไลน์ ผ่านความร่วมมือกับ แอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) แพลตฟอร์ม Telemedicine โดยบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเข้าถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้จากทุกที่ทุกเวลา ช่วยให้ลูกค้าได้รับการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง บริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น”
บริการ FWD Telemedicine มาพร้อมคุณสมบัติเด่น อาทิ
* · พบแพทย์แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี)*: เข้ารับคำปรึกษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 500 คน ครอบคลุมกว่า 20 สาขา ทั้งด้านกายและใจ ได้ทั้งกรณีรักษาโรคทั่วไปและโรคเรื้อรัง
* · ใช้สิทธิ์ประกันได้ทันที: รองรับทั้งประกันสุขภาพรายบุคคลและประกันกลุ่ม สามารถใช้วงเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) ได้ตามแผนกรมธรรม์ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
* · จัดส่งยาถึงบ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถรับยาได้จากทุกที่ทั่วประเทศ
* · บันทึกและติดตามประวัติการรักษาได้ในแอป: เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
FWD Telemedicine ได้รับการพัฒนาจากความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปหลังสถานการณ์
โควิด-19 ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการบริการสุขภาพที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว และเป็นทางเลือกที่ช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงการปรึกษาทางการแพทย์ได้อย่างสะดวกสบายจากทุกที่ที่ต้องการ
การเพิ่มทางเลือกใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทาง ที่ช่วยให้ลูกค้า FWD สามารถพบแพทย์ออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบายจากทุกที่ ซึ่งใช้เวลาในทุกขั้นตอนตั้งแต่ลงทะเบียนจนถึงรับคำปรึกษาในเวลาไม่เกิน 30 นาที (ไม่รวมระยะเวลาจัดส่งยา)
ลูกค้า FWD ประกันชีวิต ที่ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน หรือใช้บริการ FWD Telemedicine ผ่านแอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) โดยสามารถ
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่าน App Store หรือ Google Play