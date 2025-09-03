บลจ.ยูโอบี นำเสนอโอกาสการลงทุนในพันธบัตรภาครัฐบาลต่างประเทศสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.ยูโอบี ได้เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 2-8 กันยายน 2568 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 3M7(UGUSD3M7) อายุประมาณ 3 เดือน มีประมาณการผลตอบแทน 3.80%ต่อปี (ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568) กองทุนมีขนาดโครงการ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเสนอขายในราคา 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วย และยอดลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 100 ดอลลาร์สหรัฐ
กองทุน UGUSD3M7 มีความเสี่ยงระดับ 3 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) โดยกองทุนจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และ/หรือตราสารหนี้ ที่รัฐบาลต่างประเทศ และ/หรือธนาคารกลางต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้คํ้าประกัน รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนมีกลยุทธ์ลงทุนแบบครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold)
กองทุน UGUSD3M7 ไม่มีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งกองทุนนี้จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมตลาดเงินในสกุลเงินต่างประเทศ (“กองทุนปลายทาง”) ที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามเงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit : FCD) ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
BBIK โชว์ฟอร์มแกร่งกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล คว้า 100 คะแนนเต็ม
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK ที่ปรึกษาชั้นนำด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันและการประยุกต์ใช้ AI ระดับองค์กร (AI-Led Enterprise Digital Transformation) โชว์ฟอร์มแกร่งด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้ หลักบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) รวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างสูงสุด โดยได้รับการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในการประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2568 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ซึ่งสะท้อนถึงการให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักบรรษัทภิบาล และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อันเป็นส่วนช่วยให้องค์กรเติบโตและดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานด้านความยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG)
ทั้งนี้ บลูบิค ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand หรือ SET) และได้ย้ายจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าซื้อขายในตลาด SET กลุ่มเทคโนโลยี (TECH) หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร (ICT) มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ จะยังคงเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โปร่งใส และตรวจสอบได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มต่อไป