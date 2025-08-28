บลูเบลล์ แต่งตั้ง “อมฤต ศุขะวณิช” ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ มีผลตั้งแต่ 14สิงหาคม 2568

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด หรือ บลูเบลล์ บริษัทผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินและวาณิชธนกิจ ที่มุ่งเน้นการส่งมอบบริการอย่างมืออาชีพ ประกาศแต่งตั้ง นายอมฤต ศุขะวณิชดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) คนใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป แทน นางสาวนริสรา ชัยวัฒนะ ซึ่งจะดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่มีคุณภาพสูง เติบโตอย่างยั่งยืน และได้รับความเชื่อมั่นในตลาดทุนไทย
การแต่งตั้งในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการพิจารณาโดยรอบของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเล็งเห็นถึงประสบการณ์ ความรู้ และวิสัยทัศน์ของนายอมฤตที่สั่งสมจากการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในหลากหลายองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมอุตสาหกรรมการเงิน เทคโนโลยี โทรคมนาคม และสื่อบันเทิง พร้อมความเข้าใจลึกซึ้งในธุรกิจวาณิชธนกิจและกลยุทธ์การบริหารองค์กรยุคใหม่
นายอมฤตจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนบลูเบลล์ทั้งในด้านกลยุทธ์ โครงสร้าง และวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและยกระดับคุณภาพบริการในทุกมิติ โดยมุ่งสร้างความเชื่อมั่นในฐานะพันธมิตรทางการเงินที่มีความเป็นมืออาชีพ
ทั้งนี้ นายอมฤตยังเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด และมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานวิสัยทัศน์ขององค์กรตั้งแต่เริ่มต้น การเข้ารับตำแหน่งในครั้งนี้จึงนับเป็นการสานต่อวิสัยทัศน์และต่อยอดศักยภาพขององค์กรในฐานะผู้นำคนใหม่
การเปลี่ยนผ่านครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของบลูเบลล์ ในการยกระดับองค์กรสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้การนำของผู้นำที่มีทั้งวิสัยทัศน์รอบด้าน ความเข้าใจในธุรกิจการเงิน และความสามารถในการผลักดันทีมงานให้ขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายระยะยาว