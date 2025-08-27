TQMalpha รับเกียรติบัตร ESG DNA ยกระดับการเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) หรือTQMalpha นำโดย ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้ารับมอบเกียรติบัตรโครงการ “ESG DNA”จาก ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากการที่บริษัทเข้าร่วมโครงการ “ESG DNA”ในปี 2567
ทั้งนี้ พนักงาน TQMalpha ได้เข้าร่วมลงทะเบียนเรียนหลักสูตรด้านความยั่งยืนและผ่านการอบรมคิดเป็นมากกว่า70% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด กว่า 5,000 คนสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างฐานความรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ TQMalpha ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรตามแนวทาง ESG ควบคู่กับการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความยั่งยืนแก่พนักงาน เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งในการทำงานและในชีวิตประจำวัน โดยการได้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับศักยภาพขององค์กร และตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป