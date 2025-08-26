BBLAM จับมือยักษ์ใหญ่กองทุนจีน เปิดตัว B-CNNEXTเจาะโอกาสศก.ยุคใหม่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (BBLAM) ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ E Fund Management Co., Ltd. (E FUND) บริษัทจัดการกองทุนรายใหญ่ที่สุดของจีน ที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารกว่า 512,00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มทางเลือกใหม่ให้แก่นักลงทุนไทย สามารถเข้าถึงโอกาสจาก “กองทุนจีนแผ่นดินใหญ่ (Onshore Funds)” ได้โดยตรง
รายงานข่าวจาก BBLAM เปิดเผยว่า “จีนเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงและเต็มไปด้วยโอกาสการลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งอีคอมเมิร์ซ รถยนต์ไฟฟ้า พลังงานสะอาด การแพทย์และสุขภาพ รวมถึงการผลิตอัจฉริยะ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ (Next Economy) ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้ BBLAM และนักลงทุนไทยเข้าถึงกลยุทธ์การลงทุนเชิงลึกในจีนแผ่นดินใหญ่ได้โดยตรง ผ่านการบริหารจัดการของ E FUND ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในตลาดท้องถิ่น และสามารถสร้างโอกาสผลตอบแทนที่มั่นคง แตกต่าง และยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
แม้ภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนยังอยู่ในช่วงปรับตัว แต่ด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมอนาคตของรัฐบาล ได้ช่วยสร้างเสถียรภาพและวางรากฐานสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีสะอาด และเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตระยะยาวเพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยมีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้ BBLAM เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิดบัวหลวง China Next Economy (B-CNNEXT) ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม ถึงวันที่ 2 กันยายน 2568 โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นจีน A-Shares ที่ได้รับประโยชน์ตรงจากนโยบายรัฐและการบริโภคภายในประเทศที่ฟื้นตัว รวมถึงคัดเลือกหุ้นในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น พลังงานหมุนเวียน รถยนต์ไฟฟ้า (EV) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง เทคโนโลยีชีวภาพ และการแพทย์สมัยใหม่
กองทุน B-CNNEXT เป็นกองทุนประเภท Fund of Funds มีจุดเด่นจากการลงทุนหลักใน E Fund Environment Protection Fund ซึ่งได้รับเรตติ้ง 5 ดาวจาก Morningstar™ ต่อเนื่อง 5 ปีเต็ม บริหารโดย EFUND ด้วยกลยุทธ์ Bottom-Up Analysis ที่มุ่งค้นหาบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งและมูลค่าที่เหมาะสมในจังหวะเข้าลงทุน รวมถึงมีการกระจายการลงทุนไปยังกองทุนอื่นที่บริหารจัดการโดย E Fund ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพอร์ตกองทุน
การเปิดตัวกองทุน B-CNNEXT จึงไม่เพียงเป็นการเพิ่มความหลากหลายของพอร์ตการลงทุน แต่ยังเป็นการเปิดประตูสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของจีน ซึ่งมีศักยภาพเติบโตสูงและมีบทบาทสำคัญบนเวทีโลก ถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับนักลงทุนไทยที่ต้องการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศและมองหาผลตอบแทนในระยะยาว