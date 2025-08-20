อลิอันซ์ อยุธยา เขย่าตลาดประกัน! เปิดบิลบอร์ดยักษ์ เงื่อนไข “ยาววว” จุดกระแสประกันตรงไปตรงมา

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต สร้างปรากฏการณ์ใหม่เขย่าตลาดประกัน ด้วยการเปิดตัวบิลบอร์ด “เงื่อนไขยาววว” ที่ต้องใช้เครนยกขึ้นกลางกรุง เพื่อสื่อสารแบบตรงไปตรงมาว่าเงื่อนไข “ยาววว แต่อ่านเถอะ มันดีย์”
การเปิดตัวบิลบอร์ดครั้งนี้ ถือเป็น Pre-Launch ของแคมเปญใหญ่ “ตรงไปตรงมา” ที่จะถูกเปิดเผยเต็มรูปแบบในสัปดาห์หน้า โดยมีเป้าหมายเพื่อท้าทายมุมมองใหม่ในตลาดประกันชีวิตไทย และกระตุ้นให้สังคมเห็นคุณค่าของ “การอ่านเงื่อนไข” ที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความคุ้มครองที่แท้จริง โดยมีไฮไลต์ เป็นบิลบอร์ดยักษ์ที่แยกเพชรอุทัยซึ่งต้องใช้เครนยกขึ้นกลางกรุง เพื่อสะกิดใจให้ผู้คนเห็นคุณค่าของการอ่านเงื่อนไขอย่างจริงจัง ขณะเดียวกันยังทุ่มทุนบนพื้นที่ ทางด่วนพระรามสี่ ด้วยการเรียงจอแถวยาวตลอดแนว สร้างปรากฏการณ์ “The World’s Longest DOOH Experience” ที่ไม่เพียงดึงสายตาผู้ใช้ถนน แต่ยังปลุกกระแสและจุดประกายคำถามไปสู่สังคมในวงกว้าง
อลิอันซ์ อยุธยา ต้องการสะกิดใจผู้บริโภคว่าความโปร่งใสไม่ใช่เพียงคำพูด แต่เป็นการกระทำที่พิสูจน์ได้ และการใช้บิลบอร์ดเงื่อนไขที่ยาวและใหญ่จนต้องใช้เครนยกครั้งนี้ จึงเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ถึงความตั้งใจของบริษัทในการเปิดเผยทุกสิ่งอย่างตรงไปตรงมา
แคมเปญนี้นับเป็นอีกหนึ่งการเคลื่อนไหวเชิงนวัตกรรมทางการตลาด ที่ไม่เพียงสร้างความฮือฮา แต่ยังสะท้อนบทบาทของ อลิอันซ์ อยุธยา ในการช่วยสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในธุรกิจประกันชีวิต พร้อมปักหมุดในฐานะผู้นำที่กล้าสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และจริงใจ Hero ตัวจริงของแคมเปญจะเปิดตัวสัปดาห์หน้า ติดตามให้ดี เพราะนี่คือก้าวสำคัญของการเปลี่ยนเกมสื่อสารในตลาดประกันชีวิตไทย