TVH โชว์ผลงาน 1H25 บริษัทลูกเสิร์ฟผลงานแกร่งกำไรโตแตะ 255 ลบ.- รายได้ประกันภัยทะลุ 3,800 ลบ.

ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ โชว์ผลงานงวดครึ่งแรกปี 2568 โดยบริษัทลูกหลัก บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ เสิร์ฟผลงานแกร่ง ทำให้กำไรของไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ โต 6.8% แตะ 255 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.85 บาทต่อหุ้น ส่งซิกเตรียมจัดบิ๊กอีเว้นท์ พร้อมออกแคมเปญสุดพิเศษฉลองก้าวสู่ปีที่ 75 ของประกันภัยไทยวิวัฒน์ ขยายฐานเพิ่มโอกาสคนไทยเข้าถึงประกันภัย มั่นใจแนวโน้มครึ่งหลังของปีสดใส หนุนภาพรวมปี 2568 โตตามเป้า
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์จำกัด (มหาชน) หรือ TVH ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มี บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ (TVI) บริษัทประกันวินาศภัยที่เป็นผู้นำด้าน InsurTech ของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยในประเทศไทยเป็นธุรกิจหลัก เปิดเผยภาพรวมผลการดำเนินงานครึ่งแรกปี 2568 ว่า บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทลูก ยังคงทำผลงานเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง มีรายได้จากการประกันภัยกว่า 3,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.1% จากช่วงเดียวกันปีก่อน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามมาตรฐานบัญชีใหม่ (TRFS17) สูงถึง 478 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน 111% โดยผลการดำเนินงานการบริการประกันภัยมีกำไรกว่า 524 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.8% ขณะที่บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ สามารถบริหารให้รักษาอัตราCombined Ratio ของการรับเสี่ยงภัยเองของ TVI ภายใต้มาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ (TFRS 17) ยืนระดับใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 88%
ผลประกอบการที่ขยายตัวอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง เป็นผลมาจากประกันภัยไทยวิวัฒน์ ให้ความสำคัญกับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก จึงทำให้สามารถกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ชัดเจน สามารถออกแบบ และนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ ภายใต้การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ควบคู่กับการนำนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี AI มาบริหารจัดการการทำงาน ทำให้สามารถบริหารต้นทุนการให้บริการด้านประกันวินาศภัยอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การนำเอาระบบนวัตกรรมที่ได้พัฒนาขึ้นจากบริษัทด้านเทคโนโลยีในกลุ่มของบริษัท TVH (บริษัท มอเตอร์ เอไอ เรคอกนิชั่น โซลูชั่น จำกัด หรือ MARS) ที่เรียกว่าระบบ MARS Inspect มาใช้ในการประเมินสภาพรถก่อนรับประกัน, ระบบ MARS Garage ประเมินความเสียหายจากอุบัติเหตุ ซึ่งปัจจุบันได้ให้อู่ในสัญญาครอบคลุมทั่วประเทศกว่า 1,000 แห่ง นำมาใช้ในการประเมินค่าซ่อมสำหรับรถประกัน รวมถึงระบบการเคลมประกันด้วยตัวเองผ่าน Application
นอกจากนี้ ยังได้มีการเดินหน้าขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ และเพิ่มช่องทางการขายเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา ทั้งโมเดิร์นเทรด และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ช รวมไปถึงเพิ่มช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย อาทิ ทรูมันนี่วอลเล็ต, ไลน์เพย์ และได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์ม เชื่อมต่อลูกค้ากับคู่ค้าให้เข้าถึงประกันภัยได้สะดวกและมากขึ้น ล่าสุดได้พัฒนาช่องทางการขายประกันภัยการเดินทาง (TA) เพื่อใช้กับคู่ค้า เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการทำรายการซื้อประกันภัยมากขึ้น
นายจีรพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับแนวโน้มครึ่งหลังของปี 2568 มีสัญญาณการเติบโตที่ดีต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก มั่นใจภาพรวมปี 2568 เติบโตตามเป้าหมาย โดยบริษัทเตรียมจัดงานใหญ่ พร้อมออกแคมเปญสุดพิเศษ เพื่อเฉลิมฉลองการก้าวสู่ปีที่ 75 ของ “ประกันภัยไทยวิวัฒน์” เดินหน้าขยายฐานเพิ่มโอกาสให้คนไทยสามารถเข้าถึงประกันภัยได้มากขึ้น ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “เป็นหลักประกันที่มั่นคงสำหรับคนไทย”
ทั้งนี้ บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TVH ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งแบ่งโครงสร้างธุรกิจเป็น 2 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย 1.กลุ่มธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย ประกอบไปด้วยธุรกิจประกันวินาศภัยในไทย ธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย และ 2.กลุ่มธุรกิจอื่นที่นอกเหนือจากธุรกิจประกันภัย โดยพิจารณาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนในธุรกิจที่ส่งเสริมธุรกิจประกันภัย และหรือธุรกิจมีผลตอบแทนสูง เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว