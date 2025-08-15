เมืองไทยประกันชีวิตผนึกกสิกรไทย เปิดตัว“ประกันชีวิต 90/9 Super Bonus”ตอบโจทย์การวางแผนสร้างรายได้ที่มั่นคงถึงวัยเกษียณ

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย เปิดตัว “ประกันชีวิต 90/9 Super Bonus” ประกันชีวิตยุคใหม่ ชูจุดขายด้วยการสร้าง Passive Income ทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 สูงสุด 15%ของทุนประกันภัยเริ่มต้น และรับเงินก้อนโตเมื่ออายุครบ 90 ปี เหมาะสำหรับ ผู้วางแผนเกษียณเพื่อสร้างความมั่นคงตั้งแต่วันนี้ สมัครได้ตั้งแต่อายุ 20 ปี ถึงอายุ 75 ปี โดยไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในยุคที่ประชากรไทยกำลังก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงวัย” อย่างเต็มรูปแบบ หลายคนเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการวางแผนทางการเงินในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเกษียณล่าสุด เมืองไทยประกันชีวิต ได้จับมือกับ ธนาคารกสิกรไทย เปิดตัว “ประกันชีวิต 90/9 Super Bonus” แบบประกันภัยรูปแบบใหม่ที่จะมาตอบโจทย์ผู้ที่กำลังวางแผนเกษียณและการสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคงได้พร้อม ๆ กัน ซึ่งจะเปิดขายผ่านเฉพาะช่องทางสาขา ธนาคารกสิกรไทย ทั่วประเทศ
ด้านนางณาตยา สุขุม รองผู้จัดการใหญ่ ผู้ร่วมบริหารสายงาน Wealth Management and Bancassurance Division ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ประกันชีวิต “90/9 Super Bonus” ถือเป็นแบบประกันภัยยุคใหม่ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ให้ตรงกับความต้องการที่ตรงจุด เปลี่ยนเบี้ยประกันที่จ่ายในวันนี้ เป็นรายรับที่ต่อเนื่องในวันข้างหน้า เพื่อชีวิตที่มั่นคงกว่า สามารถสร้าง Passive Income ต่อเนื่องทุกปี จนถึงอายุ 89 ปีพร้อมรับเงินก้อนใหญ่เมื่ออายุครบ 90 ปี
ทั้งนี้จุดเด่นที่แตกต่างของ ประกันชีวิต 90/9 Super Bonus คือการเป็นผลิตภัณฑ์ที่เปิดรับทำประกันตั้งแต่ อายุ 20 ปี สูงสุดถึงอายุ 75 ปี ซึ่งถือเป็นระดับที่ “สูงที่สุดในตลาด” สำหรับกลุ่มประกันลักษณะเดียวกัน อีกทั้งยังมาพร้อมจุดเด่นด้านผลตอบแทนที่ชัดเจน
รับเงินคืนสูง 12% ต่อปี ของทุนประกันเริ่มต้น ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 1–20
รับเงินคืนเพิ่มเป็น 15% ต่อปี ของทุนประกันเริ่มต้น ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 21 จนถึงอายุ 89 ปี
สุขใจตอนปลายทาง รับเงินก้อนโต 900%ของทุนประกันเริ่มต้น เมื่ออายุครบ 90 ปี
จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 9 ปี แต่คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 90 ปี
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
ลดหย่อนภาษี ได้ตามเงื่อนไขกรมสรรพากร
นอกจากนี้ ในอดีตกลุ่มลูกค้าอายุ 66 ปีขึ้นไปอาจถูกมองว่า “เลยช่วงเวลา” ที่จะวางแผนประกันชีวิตระยะยาว แต่ ประกันชีวิต 90/9 Super Bonus ได้เปลี่ยนกรอบความคิดนั้น ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้ สามารถเริ่มต้นลงทุนในแผนประกันที่ไม่เพียงคุ้มครองชีวิต แต่ยังสร้างกระแสเงินสดให้ทุกปี โดยไม่ต้องอิงกับภาวะดอกเบี้ยในตลาดการเงิน
อย่างไรก็ตาม ประกันชีวิต 90/9 Super Bonus เป็นแผนประกันชีวิตที่ไม่ใช่แค่เรื่องของการ “คุ้มครอง” ที่เน้นเพียงเรื่องความคุ้มครองชีวิตในระยะยาวเท่านั้น แต่ยังเป็น เครื่องมือทางการเงิน สำหรับผู้ที่ต้องการ กระแสรายได้ประจำ อย่างยั่งยืน เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันหรือต่อยอดสู่เป้าหมายระยะยาว เช่น การส่งต่อความมั่นคงให้ครอบครัว อีกด้วย
เปลี่ยนเบี้ยประกันที่จ่ายในวันนี้ เป็นรายรับที่ต่อเนื่องในวันข้างหน้า เพื่อชีวิตที่มั่นคงกว่า จุดเริ่มต้นของการลงทุนเพื่อความมั่นคงของคุณและคนที่คุณรัก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประกันชีวิต 90/9 Super Bonus กรุณาติดต่อที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ