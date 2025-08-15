สำนักจุฬาราชมนตรี จับมือ บลจ.เอ็มเอฟซี ส่งต่อโอกาสสร้างอนาคต มอบทุนการศึกษา 1 ล้านบาท แก่เยาวชนไทย

เพราะ “โอกาส” คือ กุญแจสำคัญในการเปิดประตูสู่อนาคตที่สดใส สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) จึงร่วมกันจัด “โครงการทุนการศึกษาจุฬาราชมนตรี ร่วมกับกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์” เพื่อสนับสนุนเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียน มีคุณธรรม และพร้อมเติบโตเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ มอบ“โอกาสทางการศึกษาที่เปลี่ยนอนาคตคุณได้” ให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ
ทุนการศึกษานี้สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของจุฬาราชมนตรีในการยื่นมือช่วยเหลือผู้ที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนโอกาส และยังเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ บลจ.เอ็มเอฟซี ที่นำรายได้บางส่วนจากค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ กลับคืนสู่สังคม เพื่อสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม
ในปีนี้จะมีการมอบทุนรวม 50 ทุน ทุนละ 20,000 บาท รวมมูลค่า 1,000,000 บาท แก่นิสิตและนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วประเทศในสาขาวิชาที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและเกษตร หรือสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 มีความประพฤติดี มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม และผู้ที่มีฐานะทางการเงินจำกัดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ การคัดเลือกจะพิจารณาจากผลการเรียน ความจำเป็นทางการเงิน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือภาวะผู้นำ
โครงการนี้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2568 และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนในวันที่ 31 ตุลาคม 2568 และจะจัดพิธีมอบทุนในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ที่https://forms.gle/LWYM59fQnEKXoKRH9 หรือสแกน QR Code บนสื่อประชาสัมพันธ์ พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครตามที่กำหนด