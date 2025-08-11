นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย นำทีมคณะกรรมการบริหารชุดใหม่เข้าพบเลขาธิการ คปภ. รับนโยบายพัฒนาธุรกิจประกันภัย

ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา นายกสมาคมนายหน้าประกันวินาศภัยไทย พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบ นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อรับฟังนโยบายและหารือแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยไทยให้มีความมั่นคง โปร่งใส และยั่งยืน
การหารือในครั้งนี้ มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพนายหน้าประกันภัย การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค และการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลกับผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อให้ภาคธุรกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายของ คปภ. ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการพัฒนาวิชาชีพและการสร้างประโยชน์แก่สังคม หวังผลให้อุตสาหกรรมประกันภัยไทยเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน