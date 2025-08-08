ไทยประกันชีวิต เปิดตัว “หมีไทยจิ” สัญลักษณ์การดูแลด้วยหัวใจพร้อมส่ง LINE Sticker THAIJI Care with Heart ดาวน์โหลดได้ฟรี

ไทยประกันชีวิต เปิดตัว “หมีไทยจิ” สัญลักษณ์ของ ‘การดูแลด้วยหัวใจ’ หรือ ‘OMOTENASHI’ ตามแนวคิดการส่งมอบคุณค่าการดูแลให้กับผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมส่ง LINE Sticker THAIJI Care with Heart สุดคิ้วท์เอาใจนักแชท ส่งต่อความอบอุ่นและความรู้สึกดี ๆ เพื่อให้ใกล้ชิดผู้บริโภคและเข้าถึงไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัล
นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI เปิดเผยว่า กว่า 83 ปี ที่ไทยประกันชีวิตมุ่งมั่นดูแลชีวิตของคนไทยผ่านการสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้ทุกครอบครัวไทย ด้วยเจตนารมณ์การดำเนินธุรกิจ (Business Propose) ในการเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต การประกันสุขภาพ และการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล หรือ Life Solutions Provider ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกช่วงของชีวิต (Life Stage) ทุกจังหวะของชีวิต (Life Event) และทุกการใช้ชีวิต (Lifestyle) และพัฒนาบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต เพื่อดูแลชีวิตอย่างรอบด้าน
แม้ว่าปัจจุบัน ดิจิทัลและ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น แต่สิ่งสำคัญของการทำธุรกิจประกันชีวิตยังอยู่ที่การปฏิสัมพันธ์และการดูแลกันระหว่างบุคคล หรือ Human Touch ไทยประกันชีวิตจึงสร้างความแตกต่างด้วยการกำหนดแนวคิดการดำเนินธุรกิจ ‘ดูแลด้วยหัวใจ’ หรือ ‘OMOTENASHI’ เพื่อยกระดับการส่งมอบคุณค่าการดูแลที่ยั่งยืนและสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งกว่าให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ผ่านการปลูกฝัง Mindset บุคลากร ให้มีจิตวิญญาณของการดูแลทุก Stakeholders เสมือนคนในครอบครัว ด้วยแก่นของการมี ‘น้ำใจ – ช่วยเหลือกัน ใส่ใจ – ดูแลกัน รู้ใจ – เคียงข้างกัน และจริงใจ – ไม่ทิ้งกัน’
และเพื่อให้แนวคิดการส่งมอบคุณค่าการดูแลเป็นรูปธรรม ไทยประกันชีวิตจึงเปิดตัว “หมีไทยจิ”(THAIJI) สัญลักษณ์การดูแลด้วยหัวใจ และนำแก่นของ OMOTENASHI มาพัฒนาให้เป็นคาแรกเตอร์ของหมีไทยจิ ในการเป็นหมีที่พร้อมมอบความรัก ความเอาใจใส่ ช่วยเหลือ ดูแล และให้กำลังใจ สอดคล้องกับ DNA ของคนไทยประกันชีวิต โดยชื่อ “ไทยจิ” มาจาก ไทยประกันชีวิต และ เมจิ ยาสุดะ ไลฟ์อินชัวรันส์ ซึ่งเป็นพันธมิตรธุรกิจที่สำคัญ และชื่อ “ไทยจิ” ยังพ้องเสียงกับคำในภาษาญี่ปุ่น ที่แปลว่า เป็นที่หนึ่ง อีกด้วย
ขณะเดียวกัน เพื่อเชื่อมแนวคิดของแบรนด์ไทยประกันชีวิตกับผู้บริโภค และเข้าถึงไลฟ์สไตล์คนในยุคดิจิทัล ซึ่งพบว่าประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในตลาดโซเชียลมีเดียที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยแอปพลิเคชัน LINE ยังครองแชมป์แอปฯ ยอดนิยมในประเทศไทย บริษัทฯ จึงได้เปิดตัว LINE Sticker ชุด THAIJI Care with Heart ในอิริยาบถต่าง ๆ ด้วยคาแรกเตอร์น่ารัก สดใส แฝงความกวนและขี้เล่น ซึ่งเป็นบุคลิกที่ดูเป็นมิตร อบอุ่น และเข้าถึงง่าย เพิ่มสีสันในการสื่อสารผ่าน LINE ให้สนุกและน่ารัก ส่งต่อกำลังใจและความรู้สึกดี ๆ ให้กับคู่สนทนา และใช้งานง่ายได้ทุกสถานการณ์
สามารถดาวน์โหลด “LINE Sticker THAIJI Care with Heart” ฟรี! ได้แล้ววันนี้ – 2 พฤศจิกายน2568