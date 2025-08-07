บลจ.อีสท์สปริง เตรียมจ่ายปันผลกองหุ้นไทย-ตราสารหนี้ไทย 2 กองทุน ดีเดย์ 7 ส.ค.68 นี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เตรียมจ่ายเงินปันผลสำหรับกองทุนภายใต้บริหารจัดการพร้อมกัน จำนวน 2 กองทุน ประกอบด้วยกองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล2
(ES-SET50DV2) จากผลการดําเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 17กรกฎาคม 2568 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหน่วย มูลค่าเงินจ่ายปันผล 5,308,557.87 บาท และกองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนสาร (ES-TSARN) สำหรับผลการดําเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2568 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหน่วย มูลค่าเงินจ่ายปันผล 6,275,894.41 บาท โดยกำหนดจ่ายปันผลพร้อมกันในวันที่ 7 สิงหาคม 2568 คิดเป็นมูลค่าเงินปันผลรวม 11,584,452.28 ล้านบาท (ที่มา: บลจ.อีสท์สปริง ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2568)
สำหรับกองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2 มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 เป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไมน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนเป็นกองทุนรวมดัชนี (Index Fund) ที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50 (SET50Index) กองทุนจะใช้การบริหารเชิงรับ (Passive management strategy)
โดยมีการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลัง 5 ปี คือ ปี 2563 อยู่ที่ 0.50 บาทต่อหน่วย ปี 2564 อยู่ที่ 0.50 บาทต่อหน่วย ปี 2565 อยู่ที่ 0.50 บาทต่อหน่วย ปี 2566 อยู่ที่ 0.40 บาทต่อหน่วย ปี 2567 อยู่ที่ 0.10 โดยรวมกับจ่ายปันผลงวดนี้อีก 0.10 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 1.60 บาทต่อหน่วย (ที่มา: บลจ.อีสท์สปริง ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2568)
ส่วนกองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนสาร (ES-TSARN) มีนโยบายลงทุนในระยะสั้นถึงระยะปานกลาง ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้และ/หรือตราสารทางการเงินต่างๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนที่ดี โดยมีการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลัง 5 ปี คือ ปี 2563 อยู่ที่ 0.22 บาทต่อหน่วย ปี 2564 อยู่ที่ 0.20 บาทต่อหน่วย ปี 2565 อยู่ที่ 0.20 บาทต่อหน่วย ปี 2566 อยู่ที่ 0.20 บาทต่อหน่วย ปี 2567 อยู่ที่ 0.20 บาทต่อหน่วย โดยปี 2568 ได้จ่ายปันผลเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 ไปแล้ว 0.10 บาทต่อหน่วย รวมกับจ่ายปันผลงวดนี้อีก 0.10 บาทต่อหน่วย รวมเป็นจ่ายปันผลทั้งสิ้น 1.12 บาทต่อหน่วย (ที่มา: บลจ.อีสท์สปริง ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2568)