SCB WEALTHปลื้มกองทุนTACTIVE7M1บรรลุเป้าหมาย7%ใน4เดือน16วัน

SCB WEALTH เผยความสำเร็จกองทุน TACTIVE7M1 เข้าเป้าหมาย7%ในเวลาเพียง 4 เดือน16 วัน จากอายุโครงการ 7 เดือน ตอกย้ำแนวคิด No Gain No Pay ไม่เก็บค่าธรรมเนียมหากกองทุนไม่ถึงเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด กองทุนTACTIVE7M1 เน้นลงทุนตลาดหุ้นไทย ใช้กลยุทธ์ Active Investment คัดเลือกหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ มีธรรมาภิบาลที่ดี และ Valuation ไม่แพง ผนวกกับบลจ.ทิสโก้ ที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในการคัดสรรหุ้นไทย ทำให้กองทุนถึงเป้าหมายเร็วกว่าที่กำหนดแม้ภาวะการลงทุนถูกกดดันด้วยปัจจัยต่างๆมากมายทั้งในและต่างประเทศ สะท้อนความใส่ใจของSCB WEALTH ทึ่ยึดผลประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ พร้อมเดินหน้าสรรหาผลิตภัณฑ์ลงทุนที่มีคุณภาพสูงต่อเนื่องนายศรชัย สุเนต์ตา , CFA รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Office and Product กลุ่มธุรกิจ Wealth ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยถึง ความสำเร็จของกองทุนเปิดทิสโก้ แอคทีฟ ทริกเกอร์ 7M1 (TACTIVE7M1) นับเป็นกองทุนลำดับที่ 2 ภายใต้แนวคิด No Gain No Pay ที่ SCB WEALTH ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัดกองทุนTACTIVE7M1 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและครั้งเดียว ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์เป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงรายเดียว กองทุนมีอายุโครงการ 7 เดือน ล่าสุด บลจ. ทิสโก้ สามารถบริหารจัดการกองทุนดังกล่าวได้ถึงเป้าหมาย 7% ภายในระยะเวลา เพียง 4 เดือน 16 วัน เท่านั้น นับเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของกลยุทธ์การบริหารแบบ Active Management ที่แม่นยำและทันต่อจังหวะตลาด โดยมูลค่า หน่วยลงทุน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2568 อยู่ที่ 10.7883 บาทต่อหน่วย จากราคาเริ่มต้นที่ 10 บาทต่อหน่วยทั้งนี้ ในหนังสือชี้ชวนกำหนดไว้ว่า บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยแต่ละรายโดยอัตโนมัติ ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุนคือ ภายใน 7 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.73 บาทต่อหน่วย ณ วันทำการใด หรือเป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกันขึ้นไปกองทุน TACTIVE7M1 มีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ เพื่อหาจังหวะและทิศทางการลงทุนโดยพิจารณาจากระดับราคาของสินทรัพย์ที่จะเข้าลงทุนในขณะเริ่มจัดตั้งกองทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัดกองทุนได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ 1,170.20 จุด และล่าสุด ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2568 อยู่ที่ 1,218 .33 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.11% โดย SCB CIO มองว่าตลาดหุ้นไทยยังสามารถหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ หากใช้กลยุทธ์ Selective Investment ภายใต้การบริหารโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่ประสบการณ์สูง คัดเลือกหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ มีธรรมาภิบาลที่ดี และ Valuation ที่เหมาะสมจากประสบการณ์ที่สูง และความเชี่ยวชาญของบลจ. ทิสโก้ ส่งผลให้กองทุน TACTIVE7M1 บรรลุเป้าหมายที่ 7% ก่อนระยะเวลาที่กำหนด แม้ภาวะการลงทุนถูกกดดันด้วยปัจจัยต่างๆมากมายทั้งในและต่างประเทศก็ตามแนวคิดใหม่ของการลงทุน No Gain No Pay ถือเป็นนวัตกรรมที่สะท้อนความใส่ใจในผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ด้วยการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ลงทุนที่มีคุณภาพมานำเสนอให้กับลูกค้าเพื่อต่อยอดความมั่งคั่ง โดยจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขาย (Front end fee) และค่าธรรมเนียมบริหารจัดการ (Management Fee) หากมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และจะคิดค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (Back end fee) ที่มีความยุติธรรม โดยจะเก็บก็ต่อเมื่อกองทุนมีกำไรหรือทำได้ตามเป้าหมาย เพื่อตอกย้ำว่าธนาคารให้การดูแลลูกค้าเสมือน Thought Partner และสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับลูกค้านายศรชัย กล่าวต่อไปว่า SCB WEALTH มุ่งมั่นสรรหาผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าสามารถต่อยอดความมั่งคั่ง และสร้างโอกาสการลงทุนในทุกสภาวะตลาด โดยเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ๆ ภายใต้โครงการ No Gain No Pay ที่จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องร่วมกับพันธมิตรระดับคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การลงทุนที่มีคุณภาพ พร้อมโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดี และยั่งยืนในระยะยาวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บลจ.ทิสโก้ ออกกองทุนประเภททริกเกอร์ฟันด์มาแล้วทั้งหมด 155 กองทุน โดยถึงเป้าหมายในระยะเวลา 91 กองทุน และถึงเป้าหมายนอกระยะเวลา 32 กองทุน มีกองทุนที่อยู่ระหว่างลงทุน 0 กองทุน นอกจากนี้ ยังมีกองทุนที่ยังไม่ถึงเป้าหมาย และเกินกว่ากำหนดระยะเวลาลงทุน 12 กองทุน และกองทุนไม่ถึงเป้าหมายและเลิกกองทุนแล้ว 20 กองทุน (ข้อมูลจากบลจ.ทิสโก้ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2568 )