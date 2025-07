พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ร่วมบริจาคโลหิตในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ประจำปี 2568

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ (ที่ 9 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย นำคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายชูฉัตร ประมูลผล (แถวบน ที่ 7 จากซ้าย) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2568 เพื่อส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจประกันชีวิตในการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมการเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตของพรูเด็นเชียล ประเทศไทย ในครั้งนี้ เป็นการส่งต่อความตั้งใจในพลังแห่งการให้ ตามเจตนารมณ์ “For Every Life, For Every Future ชีวิตมีกัน ทุกวันดีกว่า” โดยมุ่งมั่นดูแลชีวิตและอนาคตของคนไทยในทุกวัน พร้อมเดินหน้าสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน และความห่วงใยอย่างยั่งยืน