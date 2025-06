เศรษฐีไทยโตสวนเศรษฐกิจ พรูเด็นเชียลเจาะลูกค้าวางแผนมรดก

พรูเด็นเชียลตั้งเป้าขยายฐานลูกค้ากระเป๋าหนักแตะหมื่นราย รับแนวโน้มเศรษฐีหน้าใหม่ในไทยโต24% แถมความมั่งคั่งเพิ่ม14%ทุกปี ชู“PRULegacy”ดูแลแบบเอ็กซ์คลูซีพ พร้อมแบบประกันตอบโจทย์เพิ่มมูลค่า ส่งต่อมรดกอย่างวางใจ แถมส่วนลดเบี้ยและบริการวางแผนภาษีครบวงจรนายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เปิดเผยว่ามูลค่าทรัพย์สินของ HNWI ไทยเติบโตเฉลี่ย 14.4% ต่อปี“ตลาด High Net Worth (HNW) หรือกลุ่มผู้มีความมั่งคั่งในประเทศไทยกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากรายงาน UBS Global Wealth Report 2024 คาดการณ์ว่า การเติบโตของกลุ่ม HNW จะเพิ่มขึ้นมากกว่า 120,000 คน ในปี 2028 เมื่อเทียบกับปี 2023 ซึ่งอยู่ที่ 100,000 คน หรือเติบโตราว 24%นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์อีกว่าภายในปี 2571 มูลค่าสินทรัพย์ในธุรกิจบริหารความมั่งคั่งของไทยจะเติบโตทะลุ1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยพรูเด็นเชียลฯ เล็งเห็นแนวโน้มการเติบโตของคนกลุ่มนี้ จึงได้นำเสนอโซลูชันครบวงจรผ่านเอกสิทธิ์เหนือระดับสำหรับสมาชิก “PRULegacy” และ “PRULegacy+” ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า HNW โดยเฉพาะ”หัวใจของการออกแบบเอกสิทธิ์สำหรับลูกค้า “PRULegacy” มุ่งเน้นไปที่การส่งต่อคุณค่าและสิ่งที่ดีที่สุดให้คนที่รักด้วยผลิตภัณฑ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟ โดยบริษัทฯ ได้ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง อย่าง ทีทีบี และ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “ประกันชีวิตเพื่อการส่งต่อมรดก ทีทีบี อัลติเมท เลกาซี 99/3” และ “ยูโอบี บียอนด์ เลกาซี 3/99” ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่คัดสรรมาเพื่อปกป้องและเพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน ส่งต่อมรดก สร้างอนาคตมั่นคงเพื่อลูกหลานที่รักอย่างมั่นใจ โดยจ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 3 ปี รับความคุ้มครองจนถึงอายุครบ 99 ปีนอกจากนี้พรูเด็นเชียลฯ ยังมุ่งยกระดับประสบการณ์ลูกค้า “PRULegacy” ด้วยบริการหลังการขายสุดเอ็กซ์คลูซีฟครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น บริการจัดทำร่างพินัยกรรม หรือ บริการให้คำปรึกษาด้านการวางแผนภาษีที่และส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้มีสุขภาพดี เป็นต้นตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าเศรษฐีแตะ1หมื่นรายนายบัณฑิต กล่าวอีกว่า กลุ่มลูกค้าผู้มีความมั่งคั่งของบริษัทปัจจุบันมีออยู่ประมาณ8พันราย และบริษัทตั้งเป้าจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นถึง1หมื่นรายภายในปีนี้ โดยช่องทางตัวแทนยังมีสัดส่วนสำคัญในการขยายฐานลูกค้า และบริษัทจะมีการพัฒนาช่องทางตัวแทนด้วยการเพิ่มจำนวนตัวแทนมากขึ้นจากเดิมที่มีอยู่ประมาณ8พันคน และพัฒนาให้เป็นตัวแทนคุณภาพและที่ปรึกษาทางการเงินเป็น500คนภายใน3-5ปีข้างหน้า“ผมมองว่า การวางแผนในการส่งต่อทรัพย์สินหรือมรดกไม่ใช่เรื่องของคนสูงวัยเท่านั้น แต่เราสามารถเตรียมความพร้อมได้ทันทีเมื่อมีครอบครัวหรือเป้าหมายระยะยาว พรูเด็นเชียลฯ มุ่งมั่นจะเป็นที่ปรึกษาที่ลูกค้าเชื่อถือได้ในทุกช่วงของชีวิต ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการโซลูชันแบบองค์รวม ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์การเงิน แต่รวมถึงความมั่นคงของครอบครัว การบริหารภาษี และการส่งต่อคุณค่าระยะยาว เพื่อยกระดับการบริหารจัดการความมั่งคั่งและสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับคนรุ่นต่อไป” นายบัณฑิตกล่าวเสริมรุกAI-นวัตกรรมตอบโจทย์การบริการลูกค้านายบัณฑิต กล่าวอีกว่า ในปีนี้ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ยังเดินเกมรุกอย่างต่อเนื่องเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยี โดยเฉพาะโครงสร้างดิจิทัล การจัดการข้อมูล และ เอไอ (AI) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก หนึ่งในความสำเร็จที่โดดเด่น คือ การย้ายระบบการดำเนินงาน และการจัดการข้อมูลทั้งหมดไปยังระบบคลาวด์อย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่แอปพลิเคชันสำหรับการนำเสนอขาย ระบบบริการลูกค้า ช่องทางโทรศัพท์ รวมถึงระบบสนับสนุนการทำงานของพนักงาน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจและประสิทธิภาพในการดำเนินงานในการส่งมอบประสบการณ์และการดูแลลูกค้าอย่างดีที่สุดนอกจากนี้ พรูเด็นเชียลฯ ยังได้ยกระดับการให้บริการลูกค้าด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลรูปแบบใหม่ “PRUServices” ผ่าน LINE @Prudential Thailand ที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการกรมธรรม์ การชำระเบี้ยประกันภัย การยื่นเคลม หรือบริการสอบถามข้อมูลแบบ All In One ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการได้ทุกที่ทุกเวลาบริษัทฯยังนำเทคโนโลยี AI มายกระดับการให้บริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น ทำให้สะดวกรวดเร็ว เช่น การลดขั้นตอนในการยื่นเคลม ผ่านช่องทางดิจิทัล ถือเป็นก้าวสำคัญของการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ AI First Organization อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ซึ่งไม่เพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานภายใน แต่ยังส่งผลโดยตรงต่อความรวดเร็ว ความแม่นยำ และคุณภาพของบริการที่ลูกค้าจะได้รับ