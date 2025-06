MTLชู2แบบประกันใหม่ ส่งต่อความมั่นคงเพื่อคนที่คุณรัก

เมืองไทยประกันชีวิต เข้าใจทุกความ “ห่วง” ชูแบบประกันภัยเพื่อวางแผนมรดก “เมืองไทย พรีเมียร์ เลกาซี่ 99/1 (แบบเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์คงที่)” และ “เมืองไทย เฟล็กซี่ โพรเทคชั่น 99/20” ตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงเพื่อคนที่คุณรักนายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเดินหน้าตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงเพื่อคนที่คุณรัก เปิดตัว 2 แบบประกันภัย แบบประกันภัย เมืองไทย พรีเมียร์ เลกาซี่ 99/1 (แบบเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์คงที่) และแบบประกันภัย เมืองไทย เฟล็กซี่ โพรเทคชั่น 99/20 ช่วยเตรียมพร้อมวางแผนมรดกเพื่อส่งต่อความมั่นคงด้วยประกันชีวิต เลือกได้ตามความต้องการ ให้คุณเบาใจในวันที่ไม่อยู่แบบประกันภัย เมืองไทย พรีเมียร์ เลกาซี่ 99/1 (แบบเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์คงที่) ตอบโจทย์การสร้าง “หลักประกันก้อนใหญ่” ได้ด้วย “เงินก้อนเล็ก” โดดเด่นด้วยเบี้ยประกันภัยที่ถูกกว่าและได้ความคุ้มครองชีวิตเท่าเดิม พร้อมรับหลักประกันก้อนโตจากความคุ้มครองชีวิต 100%*ชำระเบี้ยเพียงครั้งเดียว แต่ให้ความดูแลไปตลอดชีวิตสมัครได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 80 ปี จำนวนเอาประกันภัยขั้นต่ำ 10 ล้านบาท ผลประโยชน์ที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษีแบบประกันภัย เมืองไทย เฟล็กซี่ โพรเทคชั่น 99/20 โดดเด่นด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งชีวิตและสุขภาพ ครบจบในกรมธรรม์เดียว จ่ายสั้นแต่ได้รับความคุ้มครองยาวไปจนถึงอายุ 99 ปี จ่ายเบี้ยประกันภัยแค่ 20 ปี พร้อมวงเงินสุขภาพพร้อมใช้ในวัยเกษียณ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตั้งแต่อายุ 65 ปี ทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกด้วยวงเงินเหมาจ่าย ปรับได้ตามใจด้วยการปรับเปลี่ยนวงเงินคุ้มครองชีวิตให้เป็นวงเงินค่ารักษาพยาบาลได้ในวัยเกษียณ เบี้ยคงที่ไม่ปรับเพิ่มตามอายุ ลดหย่อนภาษีได้เต็มก้อน สูงสุด 100,000บาทต่อปีนายสาระ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการตอบโจทย์ด้านการวางแผนการส่งต่อมรดกและการวางแผนทางการเงินอย่างครบถ้วน เมืองไทยประกันชีวิต ได้เปิดตัวบริการ “MTL Legacy Consultant” เพื่อมอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าคนสำคัญ โดยได้ร่วมมือกับ บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Tilleke & Gibbins International) ผู้เชี่ยวชาญในการบริการให้คำปรึกษากฎหมายและภาษีอากร รวมถึงการวางแผนออกแบบพินัยกรรมและธุรกิจครอบครัว และ บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านการวางแผนออกแบบพินัยกรรมชีวิต การให้องค์ความรู้สำหรับการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพในระยะท้ายที่ดี และจากไปอย่างมีความสุขและการจัดทำหนังสือแสดงเจตนาเลือกวิธีการรักษาในช่วงสุดท้ายของชีวิต (Living Will) จัดทำสมุดบันทึกเพื่อนชีวิต (Living & Leaving Note)ทั้งนี้ลูกค้าที่ซื้อแบบประกันภัย เมืองไทย พรีเมียร์ เลกาซี่ 99/1 (แบบเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์คงที่) ทุนประกันเริ่มต้น 10 ล้านบาทขึ้นไป จะได้รับสิทธิพิเศษ“MTL Legacy Consultant” ประกอบด้วย• Tilleke & Gibbins รับบริการให้คำปรึกษาในรูปแบบ Online Private Consultant ( 2 ชั่วโมง/ 1 สิทธิ์)• กิจกรรม Exclusive Workshop by Cheevamitrวางแผนออกแบบพินัยกรรมชีวิต จัดทำหนังสือแสดงเจตนา (Living Will) และจัดทำสมุดบันทึกเพื่อนชีวิต (Living & Leaving Note) (1 คู่/ 1 สิทธิ์ เข้ากิจกรรม Exclusive Workshop)• เข้าร่วม Online Private Consultant บริการให้คำปรึกษาวางแผนการเงินส่วนบุคคล: แผนการลงทุน บริหารความเสี่ยง การวางแผนภาษีและมรดก (1ชั่วโมง/ 1 สิทธิ์)