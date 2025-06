พรูเด็นเชียล ประเทศไทย สนับสนุนงาน ซีนิค ฮาล์ฟ มาราธอน จันทบุรี ปีที่ 2ส่งเสริมคนไทยมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพ

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ชวนคนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพและใช้ชีวิตอย่างสมดุล ตอบรับเมกะเทรนด์ ‘Longevity’ หรือ การมีชีวิตยืนยาวแบบคุณภาพ ผ่านแคมเปญ “STEP UP, START NOW: สุขภาพดีกว่าเดิม แค่เริ่มไปด้วยกัน”ล่าสุดเดินหน้าสนับสนุนงานวิ่งมาตรฐานโลก “พรูเด็นเชียลซีนิคฮาล์ฟมาราธอนจันทบุรี 2025” หนึ่งในสนามวิ่งที่สวยและได้รับความนิยมมากที่สุดในไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นอกจากนั้น ปีนี้ยังมีความพิเศษกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ที่ยืนข้างคนไทยมาอย่างมั่นคงและยังคงเดินหน้าส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อชีวิตที่แข็งแรงและมีคุณภาพในระยะยาวนายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย กล่าวว่า “ในปีนี้ถือว่ามีความพิเศษอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นปีแห่งการฉลองครบรอบ 30 ปี การดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เรายังคงมุ่งมั่นดูแลและพร้อมสร้างหลักประกันที่มั่นคงและมั่งคั่งให้กับคนไทยในทุกช่วงวัย ทั้งด้านสุขภาพและการใช้ชีวิต ตามเจตนารมณ์ “ชีวิตมีกัน ... ทุกวันดีกว่า” ผมเชื่อว่าการเริ่มต้นดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้ ไม่เพียงช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงทางร่างกาย แต่ยังสอดคล้องกับแนวคิด Longevity ที่เน้นการใช้ชีวิตอย่างสมดุลทั้งกายและใจ ซึ่งเป็นรากฐานของความมั่งคั่งที่แท้จริง แนวคิดนี้สะท้อนอย่างชัดเจนผ่านแคมเปญ “STEP UP, START NOW: สุขภาพดีกว่าเดิม แค่เริ่มไปด้วยกัน” ซึ่ง พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วเพื่อกระตุ้นให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพ โดยตอกย้ำว่า การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน เริ่มต้นได้จากก้าวเล็กๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย การเลือกกินอาหารที่ดี หรือการดูแลสุขภาพจิตใจ”รายงานจาก World Economic Forum เมื่อเดือนมีนาคม 2025 ระบุว่า เทรนด์ Longevity : การมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพ กำลังเปลี่ยนโฉมประชากรโลกอย่างมีนัยสำคัญ ผู้คนทั่วโลกโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ต่างหันมาใส่ใจและให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตอย่างสมดุล การมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงและมีสุขภาวะที่ดีในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเพราะโลกกำลังเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงวัย โดยคาดว่าในปี 2080จะมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าจำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำให้ทุกประเทศต้องเร่งปรับโครงสร้างด้านเศรษฐกิจ สวัสดิการ และสุขภาวะเพื่อรองรับการใช้ชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นเทรนด์ Longevity ระดับโลกยังสอดคล้องกับในประเทศไทยเช่นกันข้อมูลการสำรวจล่าสุดพบว่ากว่า 20% ของคนไทยให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่าง Gen Z และ JC (Junior College) ที่มีแนวโน้มเข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มวิ่งต่างๆ มากขึ้น ซึ่งแสดงว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่เริ่มหันมาดูแลสุขภาพและชีวิตที่สมดุลเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ของพวกเขา“พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เล็งเห็นความสำคัญของเทรนด์ที่เกิดขึ้น จึงได้สนับสนุนการจัดงาน “พรูเด็นเชียลซีนิคฮาล์ฟมาราธอนจันทบุรี 2025” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ความพิเศษของรายการนี้นอกจากจะได้รับการรับรองมาตรฐาน World Athletics Road Race Label แล้ว ภายในงานยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน เพื่อเป็นสนามวิ่งแห่งความสุขที่ยั่งยืนของทุกคน” นายบัณฑิตกล่าวเสริมงาน “พรูเด็นเชียลซีนิคฮาล์ฟมาราธอนจันทบุรี2025” นับเป็นสนามที่ 2 ของ ซีนิคมาราธอนซีรีส์ ในปีนี้ นับเป็นสนามวิ่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน World Athletics Road Race Label พร้อมยังผลักดันการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น พร้อมสร้างสีสันความแปลกใหม่ในวงการวิ่งด้วยการ ให้นักวิ่งแบกทุเรียนขณะวิ่งกับ Durian Run ระยะ 3 กม. นอกจากนี้ ยังมีระยะที่เหมาะกับนักวิ่งมืออาชีพและมือสมัครเล่น อาทิ ฟันรัน 5 กม. มินิมาราธอน 10 กม. และฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. ซึ่งถือว่าเป็น “Prudential Anniversary Run” เนื่องในโอกาศฉลองครบรอบ 30 ปี ของ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย โดยมี ไฮไลต์อยู่ที่เส้นทางวิ่งสุดตระการตาบนเนินนางพญาและหาดคุ้งวิมานที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามติดอันดับต้น ๆ ของเมืองไทยภายในงาน พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมพิเศษให้นักวิ่ง อาทิ อุโมงค์น้ำ จุดแช่เท้า จุดถ่ายรูปสวยๆ และมอบความอุ่นใจให้นักวิ่งด้วย ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองสูงสุดคนละ 100,000 บาท และเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 30 ปี ของ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ยังมีของรางวัลพิเศษเป็นตุ๊กตาหมีครบรอบ 30 ปี หรือ PRUBearLimited 30th Anniversary Edition สำหรับนักวิ่ง Top 30 (Overall) 30 ท่านแรกทั้งชายและหญิง ในระยะ 21.1 กม. พร้อมพื้นที่พักผ่อนริมชายหาดคุ้งวิมาน หรือ Prudential Beach Lounge เพื่อรองรับลูกค้าพรูเด็นเชียลฯนอกจากนั้น สำหรับนักวิ่งที่ร่วมงาน บริษัทฯยังได้มอบส่วนลดพิเศษ เมื่อซื้อประกันภัยผ่านทางออนไลน์ โดยผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมรายการ ได้แก่ ประกันสะสมทรัพย์ พรูอี เลกาซี่ เซฟเวอร์, ประกันชีวิตและสุขภาพ พรูอี-เฮลท์แคร์ พลัส, ประกันชีวิต พรูไลฟ์ แคร์, ประกันมะเร็ง พรูเลดี้ แคนเซอร์ และพรูแคนเซอร์ แคร์ และประกันโรคร้ายแรงพรูคริติคอล แคร์ พร้อมรับสิทธิพิเศษสุดคุ้ม 3 ต่อ ได้แก่ ต่อที่ 1 รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยปีแรกสูงสุด 30% ต่อที่ 2 สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท (เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด) และต่อที่ 3 ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน ผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการสำหรับผู้ที่พลาดรายการในสนามนี้ สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงานวิ่งในสนามถัดไปกับ ซีนิคฮาล์ฟมาราธอน ระยอง 2025 สนามที่ 3 ซึ่งจะจัดขึ้นที่หาดแหลมเจริญ จ.ระยอง ภายใต้คอนเซปต์ วิ่งฟิน เที่ยวระยองฮิ! ในวันที่ 3 สิงหาคม 2568