อลิอันซ์มั่นใจ Unit Linkedลงทุนยาวฝ่าเศรษฐกิจผันผวน เปิดตัว My Style Legacy ULTRA เจาะไฮเน็ตเวิร์ธ

"อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต"คาดประกันควบลงทุน Unit Linked โตต่อเนื่อง ฝ่าเศรษฐกิจผันผัวน เหมาะลงทุนระยะยาว ตั้งเป้าทั้งปีโตเพิ่มแตะ10%ของพอร์ตรับประกัน ล่าสุดเปิดตัว“My Style Legacy ULTRA (Unit Linked)ขยายฐานลูกค้าไฮเน็ตเวิร์ธมร.อามัน คาพัว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารตัวแทนประกันชีวิตและสุขภาพ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาด Unit Linked หรือประกันแบบควบการลงทุนในปีนี้มีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้น โดยในช่วงไตรมาสเติบโตได้ถึง25% ส่วนทั้งปีคาดว่าจะเติบโตได้ถึง10%จากเดิมอยู่ที่6%ของพอร์ตการรับประกันในส่วนของเบี้ยปีแรกทั้งนี้หลายปีที่ผ่านมา อลิอันซ์ อยุธยา ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดอย่างต่อเนื่องด้วยความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) และความร่วมมือกับพันธมิตรทางการเงินระดับแนวหน้าในการบริหารพอร์ตการลงทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในแง่ของผลตอบแทนและ ความยั่งยืนของความคุ้มครอง“ถึงแม้ปีนี้ภาพรวมของเศรษฐกิจจะต้องเผชิญกับความผันผวน และความท้าทายจากสงครามการค้าและกำแพงภาษีสหรัฐฯ ผลงานการขายประกัน UNIT LINKED ก็ยังคงเติบโต โดยสินค้าประเภทนี้ถือเป็นการลงทุนระยะยาว และสามารถเป็นช่องทางช่วยกระจายความเสี่ยงให้แก่ลูกค้าได้อีกด้วย“**ขยายฐานลูกค้าความมั่งคั่งสูง**มร.อามัน กล่าวอีกว่าในปีนี้กำลังยกระดับกลยุทธ์ครั้งสำคัญด้วยการขยายสู่ตลาดลูกค้าที่มีความมั่งคั่งสูง (High Net Worth) ซึ่งเข้าใจดีว่ากลุ่มลูกค้านี้ต้องการมากกว่าผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตทั่วไป โดยลูกค้าต้องการ "พันธมิตรทางการเงิน" ที่สามารถให้คำปรึกษา วางแผน และ ดูแลการส่งต่อความมั่งคั่งอย่างมีระบบ และ ยั่งยืน เนื่องจากการบริหารความมั่งคั่งในวันนี้ไม่ได้หมายถึงแค่การเพิ่มพูนทรัพย์สินเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมถึงการวางแผนมรดก การดูแลความต่อเนื่องของธุรกิจครอบครัว และ การรักษาเจตนารมณ์ของเจ้าของทรัพย์สินให้ส่งต่อถึงคนรุ่นถัดไปอย่างสมบูรณ์ด้วยเหตุนี้ อลิอันซ์ อยุธยา จึงพัฒนา "My Style Legacy ULTRA" ขึ้นมาเพื่อเป็นโซลูชันทางการเงินที่ผสมผสานการคุ้มครอง การลงทุน และ การส่งต่อคุณค่าในแบบที่ลูกค้าสามารถออกแบบได้เองอย่างแท้จริง“บริษัทตั้งเป้าหมายเบี้ยรับปีแรกจากผลิตภัณฑ์นี้ไว้ที่ 90 ล้านบาทภายใน 1 ปีนับจากนี้ ซึ่งมั่นใจว่า จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้จากความพร้อมของตัวแทนมืออาชีพ และ การสนับสนุนจากพันธมิตรด้านการลงทุนที่แข็งแกร่ง โดยปัจจุบันบริษัทมีตัวแทนที่สามารถขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ที่ 1,550 คน“สำหรับจุดเด่นของ“My Style Legacy ULTRA” ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่มีวิสัยทัศน์ระยะยาว และให้ความสำคัญกับการสร้างมรดกทางการเงินอย่างเป็นระบบที่ไม่เพียงเน้นการบริหารความเสี่ยง และ การสร้างผลตอบแทน แต่ยังช่วยปกป้องความมั่งคั่งเพื่อส่งต่อความมั่นคงหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มผู้นำครอบครัว และ เจ้าของธุรกิจที่ต้องการวางแผนอนาคตเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินที่ยั่งยืน และ ส่งต่อคุณค่าที่แท้จริงให้คนรุ่นถัดไปสำหรับ “My Style Legacy ULTRA” มาพร้อมโครงสร้างเบี้ยประกันที่ยืดหยุ่น โดยเริ่มต้นที่เบี้ยรายปีขั้นต่ำ 100,000 บาท และ สามารถเสริมศักยภาพการลงทุนผ่านเบี้ยประกันแบบ Top-Up ได้ทั้งแบบรายงวด และ รายครั้ง พร้อมวงเงินความคุ้มครองที่เลือกได้ตั้งแต่ 5 ถึง 250 เท่าของเบี้ยหลัก ตามระยะเวลาชำระที่เลือกคือ 7, 12 หรือ 18 ปี ด้วยทุนประกันขั้นต่ำ 10 ล้านบาทพร้อมสิทธิพิเศษเพิ่มเติม เช่น โบนัสความภักดี 0.3% ต่อปี ตั้งแต่ปีที่ 6 การลงทุนที่หลากหลายทั้งใน และ ต่างประเทศ และ การเพิ่มพูนความมั่งคั่งด้วยเบี้ยประกันแบบ Top-Up ซึ่งสามารถวางแผนได้ตามเป้าหมายแต่ละรายบุคคลนอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ยังเปิดโอกาสให้ผู้เอาประกันมีส่วนร่วมในการบริหารการลงทุนอย่างเต็มที่ด้วยฟีเจอร์อัตโนมัติ เช่น การปรับสมดุลพอร์ต (Auto Rebalancing) การสลับกองทุน (Fund Switching) และ สิทธิพักชำระเบี้ยโดยไม่กระทบความคุ้มครอง พร้อมรับส่วนลดค่าการประกันภัยสูงสุดถึง 30% สำหรับลูกค้าที่มีสุขภาพดีกว่ามาตรฐาน ซึ่งมีเฉพาะในสินค้ากลุ่มลูกค้าไฮเน็ตเวิร์ธอย่าง My Style Legacy ULTRA (Unit Linked) นี้เท่านั้นและ เพื่อรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของลูกค้า ผลิตภัณฑ์นี้จึงมอบความยืดหยุ่นไว้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการพักชำระเบี้ยประกันชั่วคราวโดยไม่กระทบสิทธิความคุ้มครอง การถอนเงินบางส่วนระหว่างสัญญาเพื่อเสริมสภาพคล่อง การปรับพอร์ตการลงทุนอัตโนมัติเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะยาว หรือ แม้แต่การปรับเปลี่ยนกองทุนให้เหมาะกับภาวะตลาด นอกจากนี้ ยังมีสิทธิประโยชน์ด้านการรับประกันความคุ้มครองต่อเนื่องภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด รวมถึงโบนัสพิเศษที่มอบให้กับผู้ที่ชำระเบี้ยประกันอย่างสม่ำเสมอ“การเปิดตัว My Style Legacy ULTRA ถือเป็นก้าวสำคัญของอลิอันซ์ อยุธยา ในการขยายพอร์ตประกันชีวิตควบการลงทุนไปสู่กลุ่มลูกค้าไฮเน็ตเวิร์ธอย่างเป็นทางการ เราเชื่อมั่นว่า ความยืดหยุ่นของผลิตภัณฑ์ การลงทุนที่หลากหลาย และ ฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับเป้าหมายชีวิตในระยะยาวจะสามารถสร้างความแตกต่างในตลาด และ ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการเครื่องมือบริหารความมั่งคั่งอย่างแท้จริง"มร.อามัน กล่าว